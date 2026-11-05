Το ενδεχόμενο παραπομπής του Χέγκσεθ, χρησιμοποιείται από ορισμένους στο περιβάλλον Τραμπ ως επιπλέον δικαιολογία για να μετατραπεί σε αποδιοπομπαίο τράγο.

Ο πρόεδρος Τραμπ ρωτά τους συμβούλους, τόσο από το περιβάλλον του όσο και τηλεφωνικά, αν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ πρέπει να παραμείνει στη θέση του, μετά τις καταστροφικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών την Τρίτη το βράδυ, δηλώνουν στο CBS News πολλές πηγές με γνώση του θέματος.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προβλέπουν ότι μέρος της ευθύνης για την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών θα στραφεί στον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), και στον πρόεδρο του Μικτού Επιτελείου, στρατηγό Νταν Κέιν, που έπαιξαν και οι δύο σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση για τον πόλεμο στο Ιράν.

Άλλες πηγές, πάντως, αναφέρουν ότι ο πρόεδρος δεν έχει αποφασίσει να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ. Πριν από τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί προσπαθούσαν ήδη να προχωρήσουν σε παραπομπή του Χέγκσεθ, και η πιθανότητα μιας τέτοιας προσπάθειας μπορεί να αυξηθεί, τώρα που οι Δημοκρατικοί έχουν ισχυρές πλειοψηφίες και στα δύο σώματα.

Αμέσως μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης, πρόσωπο κοντά στον Χέγκσεθ δήλωσε στο CNN ότι ο υπουργός Άμυνας του Τραμπ αναμένει πως θα παραμείνει στη θέση του, ενώ είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει μια προσπάθεια παραπομπής.

Ο Χέγκσεθ έχει επίσης μεταφέρει στον Λευκό Οίκο ότι είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη για κάθε πολιτική απόφαση και ενέργεια του Πενταγώνου, εκτιμώντας πως είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να τις υπερασπιστεί δημόσια σε ακροάσεις.

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Αξίζει να σημειωθεί πως αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς χρέωσε χθες την ήττα των Ρεπουμπλικανών στον πόλεμο. «Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», έγραψε την Τετάρτη το πρωί σε εκτενή ανάρτηση στο X.

Μία πηγή δήλωσε στο CBS News ότι το όνομα του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις ακούγεται ως πιθανός αντικαταστάτης του Χέγκσεθ, με το σκεπτικό ότι ο ΝτεΣάντις θα μπορούσε να λάβει την έγκριση της Γερουσίας στο μεταβατικό διάστημα (lame-duck) και να αναλάβει το πόστο μόλις λήξει η θητεία του ως κυβερνήτη, στις 5 Ιανουαρίου.

Ερωτηθείς την Τετάρτη το απόγευμα αν σκέφτεται να αντικαταστήσει τον Χέγκσεθ, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Όχι, νομίζω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά». Όταν δε ρωτήθηκε αν θα ήθελε να δει τον Χέγκσεθ να διορίζεται στην έδρα που θα αδειάσει η γερουσιαστής του Τενεσί Μάρσα Μπλάκμπερν, όταν αναλάβει καθήκοντα κυβερνήτη. «Πιστεύω πράγματι ότι θα ήταν πολύ δημοφιλής αν το έκανε», είπε ο Τραμπ, «αλλά δεν έχω ακούσει τίποτα σχετικό».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άνα Κέλι, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα ότι το μέλλον του Χέγκσεθ στο υπουργείο Άμυνας αμφισβητείται, δήλωσε πως ο πρόεδρος «έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον υπουργό». Στην ίδια ανακοίνωση, η Κέλι επαίνεσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και τη Βενεζουέλα, καθώς και τις προσπάθειες του Χέγκσεθ να αναστρέψει την προτεραιότητα που έδινε το Πεντάγωνο επί Μπάιντεν στη «DEI (πολιτικές πολυμορφίας, ισότητας και ένταξης) και την woke ιδεολογία».