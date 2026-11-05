Από το «φυσικά θα ήμουν Ρεπουμπλικανός» στο «είμαι δεξιός, όχι τραμπικός».

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλούσε με ενθουσιασμό για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τον Απρίλιο του 2025, σε συνέντευξή του στο φιλοτραμπικό Breitbart, χαρακτήριζε τη νίκη του Τραμπ «καταπληκτική» και δήλωνε χωρίς περιστροφές: «Φυσικά θα ήμουν Ρεπουμπλικανός. Όλοι εδώ ξέρουν πού βρίσκομαι».

Ο υπουργός Υγείας υπερασπίστηκε ακόμη και την οικονομική λογική πίσω από τους δασμούς του Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η πολιτική του θα ενίσχυε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση.

Η νέα γραμμή, μετά την ήττα Τραμπ, είναι σαφώς πιο θεσμική. Στις συνεντεύξεις του μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, προτάσσει ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα επικρατεί. Θυμίζει, άλλωστε, ότι οι Αμερικανοί πρόεδροι συνήθως χάνουν στις ενδιάμεσες εκλογές, σαν να προσπαθεί να μετριάσει τις εντυπώσεις για θρίαμβο των Δημοκρατικών.

Με την ευκαιρία, συνεχάρη ειδικά τον επανεκλεγέντα Ρεπουμπλικανό ομογενή βουλευτή Γκας Μπιλιράκη, με ανάρτηση στο Χ, υπογραμμίζοντας τη συμβολή του στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και στα F-35.

Και (μιλώντας στον real fm και τον Ν. Χατζηνικολάου) απέρριψε τον χαρακτηρισμό τραμπικός για τον εαυτό του ξεκαθαρίζοντας ότι «είμαι δεξιός».

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Α.