Στόχος να τρέχουν στα δικαστήρια μη πολιτικά πρόσωπα, από τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει Προανακριτική;

Στην αγαπημένη σκανδαλολογία που επιστρατεύει πριν τις εκλογές προχωρεί και πάλι η ΝΔ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιστρατεύει την τακτική που δίδαξε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1989 με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Ας δούμε τι προκύπτει από την «δικογραφία Βελόπουλου» που πάει στη Βουλή για τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί τάχα μου χρηματίστηκε για τους Ποινικούς Κώδικες το 2019!

-Πρώτον, η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε μέσω του Αρείου Πάγου στο υπουργείο Δικαιοσύνης στις 27 Οκτωβρίου.

-Δεύτερον, ο πρωθυπουργός γνώριζε για τη διαβίβαση της δικογραφίας όταν άνοιγε το θέμα δημοσίως εναντίον του Αλέξη Τσίπρα. Είχε προφανώς ενημερωθεί από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη!

-Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου η δικογραφία έφτασε στη Βουλή. Το Μαξίμου μέσω του πρωθυπουργού, του κυβερνητικού εκπροσώπου και του υπουργού Υγείας φρόντισε να διαμορφώσει το κλίμα ώστε το θέμα να καταστεί πιο «πειστικό»!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Θέμα Προανακριτικής δεν τίθεται, καθώς σε κάθε περίπτωση υπάρχει παραγραφή, όπως δήλωσε χθες στη στήλη υπουργός που πρωταγωνιστεί στο να υπάρξει στην επικαιρότητα το θέμα. Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο η ΝΔ δεν πρόκειται να υιοθετήσει την πρόταση Βελόπουλου. Απλώς θα συνεχίσει τη λάσπη να αιωρείται!

-Δεν αποκλείεται όμως να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη ένα ή δυο πρόσωπα που δεν είναι πολιτικοί!

-Η ΝΔ επιλέγει να στήνει «σκηνικό 1989» ενόψει εκλογών, αγνοώντας προφανώς πως η ιστορία επαναλαμβάνεται είτε ως φάρσα, είτε ως τραγωδία!

ΥΓ1: Ποιον επιχειρηματία στοχοποποιεί το Μαξίμου μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα;

ΥΓ2: Είναι σίγουρος ο Μητσοτάκης πως η αντιπαράθεσή του με τον Τσίπρα θα πρέπει να γίνει στον τομέα της ηθικής;