Ο Πιερρακάκης μπαίνει «στη φωτιά» της πολιτικής αντιπαράθεσης - Ο γιος του Καλαντζή μετά την κόρη του Τραγάκη- Αναζητούνται οι «τραμπιστές» της ΝΔ.

Άλλο ένα μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Δένδια;

Ο πρωθυπουργός, πάντως, που δεν χάνει ευκαιρία για εγκαίνια και εμφανίσεις (αρχίζει ο παλαιοκομματισμός να θυμίζει τον ...Παττακό και το μυστρί) δεν προσήλθε αυτή τη φορά στα εγκαίνια της ανάπλασης της βόρειας όψης του Πενταγώνου που έγιναν αργά το απόγευμα της Τετάρτης με δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα o πρωθυπουργός πρόσφατα ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάρτηση από τη δεύτερη γαλλική φρεγάτα που αγοράζει με στρατιωτικούς πάνω της, αλλά χωρίς τον Νίκο Δένδια που είχε μεταβεί στο Παρίσι.

Τυχαία όλα αυτά; Δεν νομίζουμε...

Παρόντες 80 βουλευτές, μέλη της κυβέρνησης και ο Μυλωνάκης!

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Εν αντιθέσει με τον πρωθυπουργό στα εγκαίνια βρέθηκαν περί τους ογδόντα βουλευτές της ΝΔ και υπουργοί και υφυπουργοί.

Όλων των τάσεων της Νέας Δημοκρατίας οι βουλευτές.

Μεταξύ αυτών και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.

Μπορεί δηλαδή ο πρωθυπουργός να μην πήγε, αλλά το Μαξίμου ...εκπρόσωπο έστειλε!

Η «πατριωτική εισφορά» που ζητά ο Δένδιας από τους εφοπλιστές

Ο Νίκος Δένδιας, πάντως, στην ομιλία του ανακοίνωσε πως θα αποστείλει στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών επιστολή με αίτημα δωρεάς 250 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού.

Κάτι δηλαδή -λέμε τώρα- με την «πατριωτική εισφορά» που έχει στο πρόγραμμά του ο Αλέξης Τσίπρας.

Μέχρι τώρα, πάντως, οι δωρεές που έχει δεχθεί το υπουργείο Άμυνας ανέρχονται σε 130.000.

Ο Πιερρακάκης στη φωτιά της κομματικής αντιπαράθεσης

Το έχουμε πει και άλλη φορά. Ο «τσάρος» της οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης εκτός από θεωρητικό μυαλό είναι και δυνατός κομματικός παίκτης!

Το απέδειξε και την Τετάρτη στη Βουλή, στην αντιπαράθεσή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Μην γίνεστε Λαφαζάνης για να τη βγείτε στον Τσίπρα από τ΄ αριστερά» είπε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Και λίγο μετά, απαντώντας στις προσωπικές επιθέσεις που δέχτηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, σημείωσε: "Εάν αναζητάτε υπεύθυνο γιατί εσείς διεκδικείτε τη δεύτερη ή την τρίτη θέση στις εκλογές, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί την τρίτη τετραετία, μην κοιτάτε εμένα. Πηγαίνετε στον κοντινότερο καθρέπτη"!

Σκληρό ροκ από τον «τσάρο» της οικονομίας ενόψει των εκλογών, γεγονός που τον ανεβάζει πλήρως στους οπαδούς της ΝΔ και που αυξάνει τις μετοχές του ενόψει της επόμενης μέρας στη ΝΔ, όποτε και αν προκύψει αυτή!

Αναζητούνται οι «τραμπιστές» της ΝΔ

Πού είναι ο Βάγκνερ, πού είναι ο ...Πουτσίνι; -που αναρωτιόταν το γνωστό άσμα στα «Παρατράγουδα»;

Πού είναι ο Άδωνις, ο Μάκης, ο Θάνος και κάποιοι άλλοι ακόμα που έπιναν νερό στο όνομα του Ντόναλντ Τραμπ;

Σε ποιανού τ΄όνομα;

Τραμπ, ποιος είναι ο Τραμπ;

Υποψήφιος και ο γιος του Καλαντζή

Νέες υποψηφιότητες βουλευτών αναμένονται από τη ΝΔ.

Μεταξύ αυτών, όπως πληροφορείται η στήλη, και ο γιος του Γιώργου Καλαντζή, πρώην βουλευτή Καβάλας του κυβερνώντος κόμματος.

Ο γιος του Καλαντζή, η κόρη του Τραγάκη κοκ.

Σόι πάει το βασίλειο!

Ιδίως στη ΝΔ, όπου η οικογενειοκρατία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό!