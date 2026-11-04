Βελτιώνεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες, παρά το γεγονός οτι θα έχουμε έντονο κρύο.

Αρχίζει πλέον ο καιρός και μαλακώνει, βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες και οδηγούμαστε σταδιακά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σε ένα πιο ήπιο καιρικό μοτίβο.

Τα επόμενα 24ωρα, οι βοριάδες θα ρίξουν λίγο τη θερμοκρασία και θα αφήσουν κάποια ψιλόβροχα στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Ο ήπιος καιρός από την Κυριακή και στη συνέχεια θα συνδυαστεί και με άνοδο του υδραργύρου.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, η ημέρα χωρίζεται καιρικά σε δύο τμήματα. Αρχικά συναντάμε συννεφιές στο ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά συναντάμε βροχές και λίγες καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα υποχωρήσουν.

Στο δεύτερο στάδιο, στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα ξεκινάει με ήπιες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές.

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Καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα μπαίνει ο καιρός του βοριά και επομένως στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη, περιμένουμε και πάλι κάποια ήπιας έντασης τοπικές βροχές. Από εδώ και πέρα οι βροχοπτώσεις δεν αναμένεται να προβληματίσουν.

Ο βοριάς αρχίζει και κυριαρχεί στα περισσότερα θαλάσσια γεωγραφικά διαμερίσματα, με πρωταγωνιστή την περιοχή του Αιγαίου. Τις επόμενες ώρες οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα φθάσουν τοπικά ακόμα και τα 7 μποφόρ. Από αύριο Πέμπτη, μέχρι περίπου και το Σάββατο, οι βοριάδες θα παραμένουν ενισχυμένοι καθώς θα φθάνουμε τα 7, τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν.

Ο βοριάς είναι ο φορέας της πιο ψυχρής αέριας μάζας. Στον ηπειρωτικό κορμό ο υδράργυρος έχει αρχίσει και υποχωρεί. Από αύριο μέχρι και το Σάββατο θα βλέπουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες και θα κάνει έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, για να υποχωρήσει και αυτό το φαινόμενο από την Κυριακή και στη συνέχεια και να βλέπουμε τον υδράργυρο να ανεβαίνει μέρα με τη μέρα. Την επόμενη εβδομάδα θα βλέπουμε θερμοκρασίες ακόμη και πάνω από τους 22-24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σήμερα αργά το μεσημέρι, θα φθάσει έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές. Καθώς θα πηγαίνουμε στις απογευματινές και βραδινές ώρες, θα αρχίσουν τα σύννεφα να γίνονται πιο πολλά, και με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Μέσα στη νύχτα δεν αποκλείεται να δούμε κάποια ψιλόβροχα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν από το βράδυ και στη συνέχεια και ο υδράργυρος στους 20 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες θα κάνει κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη καθώς δεν περιμένουμε αργά το μεσημέρι θερμοκρασίες πάνω από τους 17 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα πέφτουμε κοντά στους 7 με 9 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε άστατες καιρικές συνθήκες, με έμφαση τα 3 πόδια της Χαλκιδικής και το απόγευμα και το βράδυ, δεν αποκλείεται να έχουμε πρόσκαιρα περάσματα βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν με τοπικά ισχυρές εντάσεις και η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνάει αργά το μεσημέρι τους 18 βαθμούς Κελσίου. Θα πέσει και εδώ η θερμοκρασία από αύριο μέχρι και το Σάββατο, δηλαδή θα φθάσει κοντά τους 15 βαθμούς Κελσίου, και τη νέα εβδομάδα θα τραβήξει την ανηφόρα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Πέμπτη, ενισχύονται οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, θα πέσει η θερμοκρασία και θα σχηματιστούν σύννεφα που στο πέρασμά τους θα εμφανίσουν ασθενείς τοπικές βροχές.

Από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια, από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, θα αφήνουν κάποιες βροχές που όμως δεν θα προβληματίσουν.

Η ανατολική και νότια Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Χαλκιδική και η Εύβοια Πελοπόννησος και η βόρεια Κρήτη, θα βρεθούν κάτω από την επίδραση της ψυχρής αυτής εισβολής.

Μέσα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα έχουμε πολλές ώρες ηλιοφάνειας.

Όλη αυτή η καιρική μεταβολή θα κρατήσει μέχρι και το Σάββατο, και από Κυριακή και μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Την Κυριακή αλλάζει εντελώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Μας έρχεται ένα ατμοσφαιρικό βουνό, το οποίο θα μας προστατεύσει από τις κακοκαιρίες και ταυτόχρονα θα ωθήσει και πιο θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να ανέβει ο υδράργυρος.

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