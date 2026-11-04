Από την ποινική δίωξη έως τα ένδικα μέσα, 60 ενδεικτικές ερωτήσεις από όλο τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για γρήγορη επανάληψη πριν έρθει η δική σας η σειρά.

1. Πώς συγκροτείται το τριμελές πλημμελειοδικείο;

Από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του και δύο πρωτοδίκες (4 §1).

2. Πότε αποκτά κάποιος την ιδιότητα του κατηγορουμένου;

Όταν ο εισαγγελέας ασκήσει ρητά ποινική δίωξη εναντίον του ή όταν σε στάδιο της ανάκρισης του αποδίδεται η πράξη (72).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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3. Παράβολο έγκλησης για απολύτως κατ' έγκληση εγκλήματα;

100 ευρώ υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (53 §1).

4. Πώς ονομάζεται η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου;

Βούλευμα (137).

5. Ποια δικαστήρια ασκούν ποινική δικαιοδοσία;

Πλημμελειοδικεία, δικαστήρια ανηλίκων, μικτά ορκωτά δικαστήρια, εφετεία, Άρειος Πάγος (άρθρο 1).

6. Σε ποιον γίνεται η μήνυση;

Απευθείας στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή στους άλλους ανακριτικούς υπαλλήλους (42 §2).

7. Πού και πότε συντάσσεται η έκθεση;

Στον τόπο της πράξης ή δήλωσης και κατά τον χρόνο της ενέργειας ή, αν είναι αδύνατο, αμέσως μετά (149).

8. Πώς συγκροτείται το μικτό ορκωτό δικαστήριο;

Πρόεδρος πρωτοδικών ή αναπληρωτής, δύο πρωτοδίκες και τέσσερις ένορκοι (7 §1 α).

9. Πώς συγκροτείται το μικτό ορκωτό εφετείο;

Πρόεδρος εφετών, δύο εφέτες και τέσσερις ένορκοι (7 §1 β).

10. Ποιος συντάσσει τα πρακτικά και με ευθύνη ποιου;

Ο δικαστικός γραμματέας, με ευθύνη δική του και του δικαστή που διευθύνει τη συνεδρίαση (13 §1, 140).

11. Μέχρι ποιο βαθμό συγγένειας αποκλείονται δικαστικά πρόσωπα από την ίδια υπόθεση μεταξύ τους;

Συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό (14 §1).

12. Σε πόσες ημέρες καθαρογράφονται τα πρακτικά;

Σε 8 ημέρες από τη συνεδρίαση (142 §2).

13. Τι είναι η έκθεση;

Έγγραφο που συντάσσει δημόσιος υπάλληλος της ποινικής διαδικασίας για να βεβαιώσει πράξεις δικές του ή άλλου αρμόδιου ή δηλώσεις τρίτων (148).

14. Προθεσμία προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα;

15 ημέρες από την επίδοση, στον εισαγγελέα εφετών (52 §1).

15. Σε ποιες δίκες είναι υποχρεωτική η φωνοληψία;

Στις δίκες κακουργημάτων (143 §1).

16. Πόσους συνηγόρους μπορεί να έχει διάδικος;

Έως δύο στην προδικασία και τρεις στο ακροατήριο (89 §1).

17. Πώς συντίθεται το τριμελές εφετείο;

Από τον πρόεδρο εφετών ή τον αναπληρωτή του και δύο εφέτες (9).

18. Κάθε πρωτοδικείο είναι και τι;

Δικαστήριο πλημμελειοδικών (3 §1).

19. Σε ποιες πόλεις υπάρχουν ιδιαίτερα ποινικά τμήματα;

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς (11).

20. Παράβολο προσφυγής κατά απόρριψης έγκλησης;

350 ευρώ υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (52 §2).

21. Ποιοι είναι οι διάδικοι στην ποινική δίκη;

Ο ύποπτος, ο κατηγορούμενος και ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας (70 §1).

22. Ποιοι εξαιρούνται από την ποινική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων;

Αρχηγοί ξένων κρατών, διαπιστευμένοι διπλωματικοί αντιπρόσωποι, προσωπικό διπλωματικής αντιπροσωπείας, συνοικούντα μέλη της οικογένειάς τους, υπηρετικό προσωπικό ίδιας υπηκοότητας, και όσοι απολαμβάνουν ετεροδικία (άρθρο 2).

23. Ποιοι έχουν δικαίωμα να προτείνουν εξαίρεση;

Ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος και ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας (16 §1).

24. Με ποιους τρόπους κινεί ο εισαγγελέας την ποινική δίωξη;

Παραγγέλλοντας ανάκριση, με απευθείας κλήση στο ακροατήριο, διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ή με αίτηση ποινικής διαταγής (43 §1).

25. Ποια η συνέπεια αν δεν ακουστούν εισαγγελέας και διάδικοι πριν την απόφαση;

Ακυρότητα της απόφασης, του βουλεύματος και της διάταξης (138 §2).

26. Πότε κατατίθεται αίτηση εξαίρεσης ολόκληρου του πολυμελούς δικαστηρίου;

Τουλάχιστον 8 ημέρες πριν τη δικάσιμο (16 §2 δ).

27. Πότε απορρίπτει ο εισαγγελέας την έγκληση με διάταξη;

Αν δεν στηρίζεται στον νόμο, είναι προφανώς αβάσιμη ή ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης, ή αν μετά από προκαταρκτική δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις· η διάταξη επιδίδεται στον εγκαλούντα (51 §2-3).

28. Πώς συγκροτείται το εφετείο ανηλίκων;

Από τον εφέτη ανηλίκων και δύο άλλους εφέτες ορισμένους ως δικαστές ανηλίκων (6 §3).

29. Πότε είναι άκυρη η έκθεση;

Όταν λείπει η χρονολογία (εκτός αν προκύπτει με βεβαιότητα), τα ονοματεπώνυμα ή η υπογραφή των συμπραττόντων ή εξετασθέντων, ή η υπογραφή του συντάκτη (153).

30. Πού συγκροτείται το μικτό ορκωτό δικαστήριο και πού το μικτό ορκωτό εφετείο;

Στην έδρα κάθε πρωτοδικείου και στην έδρα κάθε εφετείου αντίστοιχα (7 §2).

31. Ποιος εκτελεί καθήκοντα γραμματέα στο μικτό ορκωτό δικαστήριο;

Υπάλληλος της γραμματείας του πρωτοδικείου· στο μικτό ορκωτό εφετείο υπάλληλος της γραμματείας του εφετείου (7 §5).

32. Μέχρι πότε διατηρεί κάποιος την ιδιότητα του κατηγορουμένου;

Μέχρι αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση (73).

33. Σε πόσες ημέρες συντάσσεται γραπτώς η απόφαση;

Σε 8 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας καθαρογραφής των πρακτικών (144 §1).

34. Ποιος ο λόγος εξαίρεσης πέρα από τους λόγους αποκλεισμού;

Υπόνοιες μεροληψίας, δηλαδή γεγονότα που δικαιολογούν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία (15).

35. Μέχρι πότε γίνεται η δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας στην προδικασία;

Έως την περάτωση της ανάκρισης, προς τον αρμόδιο εισαγγελέα (83 §1).

36. Πότε ανασύρεται δικογραφία από το αρχείο;

Μόνο όταν αναφαίνονται ή γίνεται επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών ή στοιχείων (43 §6).

37. Μπορεί να αναπληρωθεί ο γραμματέας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης;

Ναι, με απόφαση του δικαστηρίου, για την οποία δεν χρειάζεται σύμπραξη γραμματέα (13 §2).

38. Τι γίνεται με την ανώνυμη μήνυση;

Τίθεται αμέσως στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών· για εξαιρετικούς λόγους διατάσσεται προκαταρκτική (43 §5).

39. Πότε διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη;

Όταν απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης για την ακριβή διάγνωση και κρίση ενός γεγονότος. Είναι υποχρεωτική όταν το επιβάλλει ρητά ο νόμος.

(Άρθρο 183)

40. Μπορεί δεκαεπτάχρονος να εξεταστεί ως μάρτυρας; —

Ναι, αλλά χωρίς όρκο.

(Άρθρο 221 περ. α΄)

41. Ποιος έχει δικαίωμα να μιλήσει τελευταίος στο ακροατήριο;

Ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του.

(Άρθρο 333 παρ. 3)

42. Μπορεί εικοσάχρονος επιστήμονας να διοριστεί πραγματογνώμονας; — Πρακτικό / Μέτρια

Όχι. Πρέπει να έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος.

(Άρθρο 188 παρ. 1 περ. α΄)

43. Μπορεί να γίνει ανάκριση Κυριακή ή τη νύχτα;

Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιος χρονικός περιορισμός, αλλά ο τόπος και ο χρόνος δεν πρέπει να είναι ακατάλληλοι.

(Άρθρο 240)

44. Πόσοι πραγματογνώμονες διορίζονται όταν δεν μπορεί να γίνει η πραγματογνωμοσύνη στο ειδικό νόμιμο εργαστήριο;

Δύο ή περισσότεροι. Σε επείγουσες ή μικρότερης σημασίας περιπτώσεις μπορεί να διοριστεί ένας.

(Άρθρο 184)

45. Ποιος είναι ο σκοπός της κύριας ανάκρισης;

Η συλλογή των αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων για την τέλεση εγκλήματος και για να κριθεί αν πρέπει να εισαχθεί κάποιος σε δίκη.

(Άρθρο 239 παρ. 1)

46. Κατηγορούμενος για κακούργημα δεν έχει συνήγορο. Τι οφείλει να κάνει ο πρόεδρος;

Να του διορίσει υποχρεωτικά συνήγορο από τον προβλεπόμενο πίνακα.

(Άρθρο 340 παρ. 1)

47. Η αίθουσα δεν χωρά όλους τους ακροατές. Μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός τους;

Ναι. Ο πρόεδρος, σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα, ορίζει αριθμό και η είσοδος επιτρέπεται χωρίς διάκριση μέχρι τη συμπλήρωσή του.

(Άρθρο 329 παρ. 3)

48. Ιερέας καλείται ως μάρτυρας για γεγονός που δεν καλύπτεται από απόρρητο. Δίνει τον συνήθη όρκο;

Όχι. Δίνει διαβεβαίωση στην ιεροσύνη του, σύμφωνα με τους κανονισμούς του.

(Άρθρο 219 παρ. 3)

49. Μάρτυρας έχει προφανώς εξασθενημένη διάνοια. Εξετάζεται υποχρεωτικά με όρκο;

Όχι. Εξετάζεται χωρίς όρκο. Αν όμως αδυνατεί προφανώς να αποδώσει τα γεγονότα, μπορεί να μην εξεταστεί καθόλου.

(Άρθρο 221 περ. β΄ και άρθρο 209 παρ. 2)

50. Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση εξαίρεσης πραγματογνώμονα;

Ο εισαγγελέας και οι διάδικοι.

(Άρθρο 192)

51. Ποια στοιχεία δηλώνει ο μάρτυρας πριν καταθέσει;

Ονοματεπώνυμο, ηλικία, τόπο γέννησης και κατοικίας, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό κινητού.

(Άρθρο 217)

52. Ποια είναι τα βασικά ένδικα μέσα στην ποινική διαδικασία;

Η έφεση και η αίτηση αναίρεσης, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων.

(Άρθρο 462)

53. Πότε εκτελείται κατά κανόνα η αθωωτική απόφαση; — Εύκολη

Μόλις απαγγελθεί, εκτός αν ειδική διάταξη ορίζει διαφορετικά.

(Άρθρο 547)

54. Πόσο διαρκεί η σύνοδος μικτού ορκωτού δικαστηρίου;

Είκοσι τέσσερις ημέρες, χωρισμένες σε δύο δωδεκαήμερες περιόδους.

(Άρθρο 377 παρ. 2)

55. Ποια είναι τα έξοδα καταδικαστικής απόφασης μονομελούς πλημμελειοδικείου;

Από 200 έως 400 ευρώ. Για ποινική διαταγή είναι 50 ευρώ.

(Άρθρο 577 παρ. 2 περ. α΄)

56. Ποιοι υποβάλλουν ερωτήσεις στον κατηγορούμενο αφού τελειώσει η απολογία;

Ο διευθύνων, ο εισαγγελέας και οι δικαστές. Οι υπόλοιποι διάδικοι και οι συνήγοροί τους μέσω του διευθύνοντος, με την ειδική εξαίρεση του συγκατηγορουμένου.

(Άρθρο 365 παρ. 1)

57. Κληρικός μπορεί να είναι ένορκος αν πληροί τα ηλικιακά και μορφωτικά προσόντα;

Όχι. Οι κληρικοί κάθε θρησκεύματος και βαθμού, καθώς και οι μοναχοί, έχουν ισόβιο κώλυμα.

(Άρθρο 380 περ. α΄)

58. Πόσο μπορεί να διαρκέσει η δευτερολογία και ποιο είναι το περιεχόμενό της;

Έως μισή ώρα και μόνο για απόκρουση αντίθετων επιχειρημάτων. Στη δευτερολογία μπορούν να απαντήσουν ο εισαγγελέας και οι διάδικοι.

(Άρθρο 367 παρ. 2)

59. Ποιος ψηφίζει πρώτος και ποιος τελευταίος στη διάσκεψη;

Πρώτος ο κατώτερος στον βαθμό ή, μεταξύ ισοβάθμων, ο νεότερος στον βαθμό. Τελευταίος ο διευθύνων.

(Άρθρο 369 παρ. 2)

60. Ποια είναι τα βασικά προσόντα ενόρκου στο μικτό ορκωτό δικαστήριο;

Ελληνική ιθαγένεια, μόνιμη κατοικία ή διαμονή στην έδρα, συμπληρωμένα τριάντα έτη χωρίς υπέρβαση των εβδομήντα, τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου και απουσία των αναφερόμενων στερήσεων δικαιωμάτων ή αξιωμάτων.

(Άρθρο 379 παρ. 1 περ. α΄)