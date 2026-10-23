1. Ποια βασική διαφορά έχουν στη σύνθεσή τους τα δικαστικά και τα υπηρεσιακά συμβούλια;

Στα υπηρεσιακά συμμετέχουν δύο δικαστικοί υπάλληλοι ως μέλη. Στα δικαστικά οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς ψήφο.

(Άρθρο 85 και άρθρο 87 παρ. 6)

2. Πόσες ημέρες έχει ο υπάλληλος για να προσφύγει κατά δυσμενούς κρίσης πρωτοβάθμιου συμβουλίου;

Είκοσι ημέρες από την κοινοποίηση ή, για επιλογή προϊσταμένων, από την ανάρτηση.

(Άρθρο 89 παρ. 3–4)

3. Ποια είναι η αρχική απαρτία της υπηρεσιακής συνέλευσης;

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(Άρθρο 92 παρ. 3)

4. Ποιο συμβούλιο αποφασίζει πρωτοβάθμια για μονιμοποίηση και παύση υπαλλήλων της εφετειακής περιφέρειας;

Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του εφετείου ή του διοικητικού εφετείου, αντίστοιχα.

(Άρθρο 88 παρ. 1Α)

5. Πώς αναδεικνύονται οι δικαστικοί λειτουργοί των συμβουλίων και πόσο διαρκεί η θητεία τους;

Με κλήρωση τον Ιούνιο. Η θητεία διαρκεί από 1η Ιουλίου έως 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους.

(Άρθρο 86 παρ. 1)

6. Παραμένουν οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων στην ψηφοφορία του δικαστικού συμβουλίου;

Όχι. Εκφράζουν γνώμη στη συζήτηση και αποχωρούν όταν αρχίζει η ψηφοφορία.

(Άρθρο 87 παρ. 6)

7. Πόσο συχνά συγκαλείται υποχρεωτικά η υπηρεσιακή συνέλευση;

Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

(Άρθρο 90 παρ. 3)

8. Μέσα σε πόσες ημέρες κοινοποιούνται οι αποφάσεις πρωτοβάθμιων συμβουλίων;;

Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έκδοσή τους, με επιμέλεια του γραμματέα. Στην ίδια προθεσμία διαβιβάζονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

(Άρθρο 89 παρ. 1)

9. Ποιος προεδρεύει στα πενταμελή και ποιος στα επταμελή συμβούλια των ανώτατων δικαστηρίων;

Στα πενταμελή ο νεότερος αντιπρόεδρος και στα επταμελή ο αρχαιότερος.

(Άρθρο 85 παρ. 1 περ. α΄–β΄ και παρ. 3)

10. Πόσα έτη υπηρεσίας απαιτούνται κατά κανόνα για να εκλεγεί υπάλληλος σε συμβούλιο;

Τουλάχιστον δέκα έτη.

(Άρθρο 86 παρ. 9)

11. Ποιο είναι το βασικό έργο της υπηρεσιακής συνέλευσης;

Προτάσεις για στελέχωση, οργάνωση, κανονισμό και κριτήρια υπηρεσιακών τοποθετήσεων, αξιολόγηση εργασιών και συζήτηση εκθέσεων βελτίωσης της υπηρεσίας.

(Άρθρο 91 περ. α΄–γ΄)

12. Η προθεσμία προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πρωτοβάθμιας απόφασης;

Ναι, εκτός αν ειδική διάταξη του Κώδικα ορίζει διαφορετικά.

(Άρθρο 89 παρ. 9)

13. Πόσο χρόνο έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης για να διαφωνήσει με πρωτοβάθμια κρίση;

Είκοσι ημέρες από την κοινοποίησή της στο Υπουργείο, εφόσον πρόκειται για απόφαση ή απαιτούμενη σύμφωνη γνωμοδότηση.

(Άρθρο 89 παρ. 2)

14. Πώς συγκροτείται το υπηρεσιακό συμβούλιο εφετείου;

Από τον νεότερο πρόεδρο εφετών, έναν εφέτη, έναν αντεισαγγελέα εφετών και δύο δικαστικούς υπαλλήλους.

(Άρθρο 85 παρ. 2 περ. α΄)

15. Πώς εκλέγονται οι εκπρόσωποι των δικαστικών υπαλλήλων στα συμβούλια;

Ανά διετία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο, καθολική και μυστική ψηφοφορία, το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου.

(Άρθρο 86 παρ. 8)

16. Δεν υπάρχει αρχική απαρτία στην υπηρεσιακή συνέλευση. Πότε επαναλαμβάνεται και με ποια απαρτία;

Την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την αρχική ημερομηνία, με παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών.

(Άρθρο 92 παρ. 3)

17. Ποιος μπορεί να είναι γραμματέας δικαστικού ή υπηρεσιακού συμβουλίου;

Δικαστικός υπάλληλος με τουλάχιστον Β΄ βαθμό.

(Άρθρο 87 παρ. 3)

18. Ποιο συμβούλιο κρίνει μετάθεση υπαλλήλου πολιτικού ή ποινικού δικαστηρίου από μία εφετειακή περιφέρεια σε άλλη;

Το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

(Άρθρο 88 παρ. 5 περ. β΄)

19. Ποιος προεδρεύει κατά κανόνα στην υπηρεσιακή συνέλευση δικαστηρίου ή εισαγγελίας;

Ο δικαστικός υπάλληλος που διευθύνει τις υπηρεσίες της γραμματείας.

(Άρθρο 90 παρ. 2)

20. Ποιος τηρεί τα πρακτικά της υπηρεσιακής συνέλευσης και ποιος τα υπογράφει;

Δύο μέλη που ορίζονται γραμματείς από τον πρόεδρο. Υπογράφουν ο πρόεδρος και οι δύο γραμματείς.

(Άρθρο 92 παρ. 5–6)

21. Είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων συμβουλίων;

Οι πρωτοβάθμιες όχι. Οι δευτεροβάθμιες κατά κανόνα ναι, αλλά οι διασκέψεις τους είναι μυστικές.

(Άρθρο 87 παρ. 2 και άρθρο 89 παρ. 7)

22. Ακριβώς το ένα τρίτο των μελών ζητά υπηρεσιακή συνέλευση. Υποχρεούται ο πρόεδρος να τη συγκαλέσει;

Όχι βάσει αυτής της διάταξης. Χρειάζονται περισσότερα από το ένα τρίτο. Τότε συγκαλείται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες.

(Άρθρο 90 παρ. 3)

23. Οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων δεν κλήθηκαν νόμιμα στο δικαστικό συμβούλιο. Προχωρά η συζήτηση;

Όχι. Αναβάλλεται. Η κλήση και η ημερήσια διάταξη κοινοποιούνται τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν.

(Άρθρο 87 παρ. 6)

24. Γραμματεία έχει ακριβώς τρεις οργανικές μονάδες. Λειτουργεί υποχρεωτικά σύσκεψη προϊσταμένων βάσει της διάταξης;

Όχι. Απαιτούνται περισσότερες από τρεις οργανικές μονάδες. Συμμετέχουν όλοι οι προϊστάμενοι διεύθυνσης και τμήματος.

(Άρθρο 93 παρ. 1)

25. Πόσες ημέρες πριν αναρτάται η πρόσκληση της υπηρεσιακής συνέλευσης και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις;

Τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εφόσον υπάρχει απαρτία.

(Άρθρο 92 παρ. 1 και 4)

26. Πόσο διαρκεί η δοκιμαστική υπηρεσία;

Δύο έτη. Μπορεί να παραταθεί αιτιολογημένα για ένα ακόμη έτος, αν δεν σχηματίζεται σαφής κρίση καταλληλότητας.

(Άρθρο 138 παρ. 1 και 5)

27. Ποιες αποδοχές λαμβάνει ο υπάλληλος σε διαθεσιμότητα και ποιες σε αργία;

Σε διαθεσιμότητα το 75%. Σε αργία κατά κανόνα το 50%, με τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις.

(Άρθρο 160 παρ. 1 και άρθρο 163 παρ. 2–4)

28. Πόσο διαρκεί η εισαγωγική εκπαίδευση και συνδέεται με τη μονιμοποίηση;

Δέκα ημέρες και αποτελεί προϋπόθεση μονιμοποίησης. Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΙ εξαιρούνται από την παρακολούθησή της κατά τη δοκιμαστική υπηρεσία.

(Άρθρο 125 παρ. 1–2 και άρθρο 138 παρ. 2)

29. Πότε συντάσσονται οι εκθέσεις αξιολόγησης;

Υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους.

(Άρθρο 132 παρ. 4)

30. Η προσωρινή κράτηση συνεπάγεται αυτοδίκαιη αργία;

Ναι. Το ίδιο προβλέπεται για έκτιση φυλάκισης ή κάθειρξης, έστω και αν ο υπάλληλος απολύθηκε με εγγύηση.

(Άρθρο 161 παρ. 1 περ. α΄)

31. Πότε επιτρέπεται κατά κανόνα η μετακίνηση και πότε γίνεται υποχρεωτική;

Μετά τη συμπλήρωση διετίας στην οργανική μονάδα. Στην εξαετία είναι υποχρεωτική, με τις νόμιμες εξαιρέσεις.

(Άρθρο 148 παρ. 2–4)

32. Ποιες βασικές προϋποθέσεις υπηρεσίας και ηλικίας απαιτούνται για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης;

Τουλάχιστον τριετής υπηρεσία, χωρίς τη δοκιμαστική, και να μην έχει υπερβεί ο υπάλληλος το 55ο έτος.

(Άρθρο 129 παρ. 2)

33. Ποιοι είναι κατά κανόνα οι δύο αξιολογητές του δικαστικού υπαλλήλου;

Ο άμεσος προϊστάμενος και ο αμέσως ανώτερος προϊστάμενος, με τις ειδικές εξαιρέσεις της διάταξης.

(Άρθρο 132 παρ. 1)

34. Η άσκηση ποινικής δίωξης συνεπάγεται πάντοτε αυτοδίκαιη αργία;

Όχι. Μπορεί να θεμελιώσει δυνητική αργία, αν αφορά αδίκημα που μπορεί να επισύρει οριστική παύση.

(Άρθρο 162 παρ. 1 περ. α΄)

35. Ο δόκιμος μονιμοποιείται αυτομάτως μόλις συμπληρώσει διετία;

Όχι. Το δικαστικό συμβούλιο κρίνει την καταλληλότητά του μέσα σε τρεις μήνες και ακολουθεί πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου.

(Άρθρο 138 παρ. 3)

36. Πόσο διαρκεί κατά κανόνα η απόσπαση και πότε επιτρέπεται νέα;

Έως δύο έτη. Νέα απόσπαση επιτρέπεται μετά από τριετία από τη λήξη της προηγούμενης, με τις ειδικές εξαιρέσεις του άρθρου.

(Άρθρο 156 παρ. 4–5)

37. Πότε επιτρέπεται μετάταξη σε άλλον κλάδο της ίδιας κατηγορίας;

Με αίτηση, μετά από πενταετή υπηρεσία στον κλάδο, για σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες, σε κενή θέση και με τα απαιτούμενα προσόντα.

(Άρθρο 157 παρ. 1)

38. Αρκεί μόνο η συμπλήρωση του χρόνου για προαγωγή;

Όχι. Απαιτείται και η προβλεπόμενη κρίση ουσιαστικών προσόντων: τουλάχιστον «καλός» και, για τον καταληκτικό βαθμό κάθε κατηγορίας, τουλάχιστον «πολύ καλός».

(Άρθρο 141 παρ. 1)

39. Πότε τίθεται υπάλληλος σε διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας και πόσο διαρκεί;

Με τουλάχιστον τριετή υπηρεσία, μετά τη λήξη της αναρρωτικής άδειας, για παρατεινόμενη αλλά ιάσιμη ασθένεια. Έως ένα έτος ή δύο για δυσίατα νοσήματα.

(Άρθρο 159 παρ. 1–2)

40. Υπάλληλος έλαβε ένα έτος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Πόσο οφείλει να παραμείνει μετά στην υπηρεσία;

Τρία έτη. Η υποχρέωση παραμονής είναι τριπλάσια της διάρκειας της άδειας.

(Άρθρο 129 παρ. 11)

41. Μέσα σε ποια προθεσμία και σε ποιο όργανο ασκείται ένσταση κατά της αξιολόγησης;

Μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση, ενώπιον του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, για τους προβλεπόμενους λόγους.

(Άρθρο 132 παρ. 6)

42. Επιβλήθηκε πρωτοβάθμια πειθαρχική οριστική παύση. Πότε αρχίζει και πότε λήγει η αυτοδίκαιη αργία;

Από την κοινοποίηση της απόφασης έως τη λήξη της προθεσμίας προσφυγής ή, αν ασκηθεί προσφυγή, έως την έκδοση της δευτεροβάθμιας απόφασης.

(Άρθρο 161 παρ. 1 περ. γ΄ και παρ. 2)

43. Επιτρέπεται μετάθεση για σπουδές τέκνου που έχει ήδη συμπληρώσει τα 25;

Όχι βάσει αυτής της διάταξης. Απαιτούνται ηλικία κάτω των 25, σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για πρώτο πτυχίο και κενή οργανική θέση.

(Άρθρο 152 παρ. 1–2)

44. Υπάλληλος βαθμολογείται με 90 σε δύο συνεχείς περιόδους. Έχει όφελος στην προαγωγή;

Ναι. Ο απαιτούμενος χρόνος προαγωγής μειώνεται κατά ένα έτος.

(Άρθρο 139 παρ. 4)

45. Για δυνητική αργία ή παράτασή της απαιτείται προηγούμενη ακρόαση;

Ναι, από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Ο υπάλληλος μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, με ή διά δικηγόρου.

(Άρθρο 162 παρ. 3)

46. Μπορεί να μετατεθεί υπάλληλος πριν συμπληρώσει διετία στην υπηρεσία αρχικού διορισμού;

Κατ’ εξαίρεση, για αμοιβαία μετάθεση ή σοβαρούς υπηρεσιακούς, προσωπικούς ή λόγους υγείας.

(Άρθρο 149 παρ. 7–8)

47. Η προϋπηρεσία πριν από τον διορισμό οδηγεί σε βαθμολογική ένταξη πριν από τη μονιμοποίηση;

Όχι. Η ένταξη γίνεται μετά τη μονιμοποίηση, έως τον μεθεπόμενο του εισαγωγικού βαθμό, ύστερα από κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

(Άρθρο 158 παρ. 1)

48. Ο υπάλληλος είχε ήδη το πτυχίο ανώτερης κατηγορίας πριν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην επιλογή. Πότε μπορεί να μεταταγεί βάσει αυτού;

Μετά τη συμπλήρωση οκταετούς δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.

(Άρθρο 157 παρ. 2)

49. Υπάλληλος τέθηκε σε δυνητική αργία για άτακτη διαχείριση και επί έξι μήνες δεν ασκήθηκε δίωξη. Τι γίνεται;

Επανέρχεται αυτοδικαίως στα καθήκοντά του, αν δεν ασκήθηκε ούτε ποινική ούτε πειθαρχική δίωξη.

(Άρθρο 162 παρ. 4)

50. Επιβλήθηκε κατεπείγουσα αναστολή καθηκόντων, αλλά το υπηρεσιακό συμβούλιο δεν αποφάσισε μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήψη της πράξης. Τι συμβαίνει;

Η αναστολή αίρεται αυτοδικαίως. Αίρεται επίσης με την έκδοση της απόφασης του συμβουλίου.

(Άρθρο 164)