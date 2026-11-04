Πώς οι επιθέσεις σε τράπεζες αίματος μπορούν να επηρεάσουν τους ασθενείς.

Κυβερνοεπίθεση σε συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούνται από το Γαλλικό Κέντρο Αιμοδοσίας (EFS) φέρεται να σημειώθηκε στη Γαλλία, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των αποθεμάτων αίματος και, ειδικότερα, του κατεψυγμένου πλάσματος που προορίζεται για μεταγγίσεις ασθενών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε συστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας και να μεταβάλουν τις ρυθμίσεις του εξοπλισμού ψύξης από περίπου -30 βαθμούς Κελσίου σε 110 βαθμούς Κελσίου, επιχειρώντας να διαταράξουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν η Coolworld, εταιρεία που προμηθεύει εξοπλισμό ψύξης και παρέχει υπηρεσίες συντήρησης στο γαλλικό δίκτυο αιμοδοσίας. Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους που δημιουργούν οι κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές υγειονομικής περίθαλψης, ακόμη και όταν οι επιτιθέμενοι δεν στοχεύουν απευθείας νοσοκομεία ή ιατρικές μονάδες.

Στο στόχαστρο εγκαταστάσεις αποθήκευσης αίματος

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Cybetattaque, επικαλούμενο πληροφορίες της γαλλικής ερευνητικής εφημερίδας Le Canard enchaîné, μεταξύ των εγκαταστάσεων που επηρεάστηκαν ήταν και μονάδες στην περιοχή Bourgogne-Franche-Comté.

Αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για δείγματα αίματος που είχαν συλλεχθεί από αιμοδότες και φυλάσσονταν για τη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα φέρεται να επιβεβαίωσε το EFS στην εφημερίδα, μεταξύ των αποθεμάτων που σχετίζονταν με το περιστατικό περιλαμβανόταν και κατεψυγμένο πλάσμα, το οποίο προορίζεται για μεταγγίσεις σε ασθενείς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην υπόθεση, καθώς η διατήρηση του πλάσματος σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της καταλληλότητάς του για ιατρική χρήση.

Η έγκαιρη παρέμβαση απέτρεψε λειτουργικές συνέπειες

Καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση του περιστατικού φέρεται να έπαιξε η έγκαιρη αντίδραση τεχνικού που βρισκόταν σε επιφυλακή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τεχνικός εντόπισε κατά τη διάρκεια της νύχτας τις ασυνήθιστες ενδείξεις θερμοκρασίας, γεγονός που επέτρεψε στις αρμόδιες ομάδες να κινητοποιηθούν εγκαίρως.

Από την πλευρά του, το γαλλικό υπουργείο Υγείας φέρεται να διαβεβαίωσε ότι το περιστατικό δεν προκάλεσε κάποιο πρόβλημα στα δείγματα αίματος.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι καταστράφηκαν αποθέματα πλάσματος, ότι υπήρξαν διακοπές στις μεταγγίσεις ή ότι τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία ασθενών.

Πώς μπορεί μια κυβερνοεπίθεση να απειλήσει την υγεία των ασθενών

Η υπόθεση αναδεικνύει μια λιγότερο προβεβλημένη, αλλά ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση των κυβερνοεπιθέσεων. Οι ψηφιακές επιθέσεις δεν περιορίζονται πλέον στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων, στην παραβίαση τραπεζικών λογαριασμών ή στην οικονομική ζημία επιχειρήσεων. Μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη λειτουργία κρίσιμου ιατρικού εξοπλισμού και, κατ' επέκταση, την ασφάλεια των ασθενών.

Τα συστήματα ψύξης αποτελούν βασικό μέρος της υποδομής των μονάδων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση αίματος, πλάσματος, φαρμάκων και άλλων ιατρικών προϊόντων που απαιτούν συγκεκριμένες θερμοκρασιακές συνθήκες.

Μια μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή στις ρυθμίσεις τους μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση ή απώλεια της καταλληλότητας των αποθηκευμένων προϊόντων, δημιουργώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ενδεχόμενες δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων.

Πηγή: timesnow