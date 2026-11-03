Περισσότερα από 300 τα εκτεθειμένα συστήματα ελέγχου στην Ελλάδα - Οι συστάσεις της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και οι καταγγελίες ιδιοκτήτη γνωστού κρεοπωλείου στην Αττική.

Ένα πρωτοφανές κύμα κυβερνοεπιθέσεων με στόχο τα συστήματα ψύξης και κατάψυξης σε σούπερ μάρκετ - και όχι μόνο - εξαπλώνεται σε ευρωπαϊκές χώρες, προκαλώντας συναγερμό στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων.

Μετά τα αρχικά περιστατικά σε Γαλλία και Ολλανδία, επιθέσεις καταγράφηκαν στο Βέλγιο, τη Σουηδία, την Εσθονία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και την Ιρλανδία, ενώ πλέον αντίστοιχες καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας και στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κρεοπωλείου στην Αττική, ενώ σύμφωνα με τον Ν. Χούρσογλου, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος, αντίστοιχα περιστατικά έχουν σίγουρα σημειωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ο κ. Χούργοσλου εξήγησε πως στόχος γίνονται επαγγελματικά ψυγεία σύγχρονης τεχνολογίας που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, γεγονός που επιτρέπει στους χάκερ να αποκτήσουν εξ αποστάσεως πρόσβαση στα συστήματα ελέγχου τους. Αφού αποκτήσουν πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα, οι χάκερς κατορθώνουν να αυξήσουν τη θερμοκρασία ψυγείων και καταψυκτών - προκαλώντας εκτεταμένες φθορές στα προϊόντα.

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Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη από τις 14 Οκτωβρίου η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας απηύθυνε συστάσεις προς φορείς κρίσιμων υποδομών να αποσυνδέσουν άμεσα από το δημόσιο διαδίκτυο κάθε σύστημα ελέγχου εξοπλισμού.

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Με αφορμή τα 8.547 εκτεθειμένα συστήματα αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων σε 35 χώρες και το χακάρισμα σε περίπου 700 γαλλικά σούπερ μάρκετ τον περασμένο μήνα, η ΕΑΚ εξηγούσε πως και τα δύο περιστατικά έχουν την ίδια ρίζα (εκτεθειμένοι βιομηχανικοί ελεγκτές στο διαδίκτυο) με τη στόχευση ελεγκτών Siemens S7. «Πρόκειται για συσκευές προσβάσιμες από το διαδίκτυο, με παλιό λογισμικό και ανεπαρκή προστασία».

«Στην Ελλάδα, η ΕΑΚ εντοπίζει σήμερα πάνω από 300 ανάλογα εκτεθειμένα συστήματα, κυρίως ελεγκτές εμπορικής ψύξης (Danfoss, Copeland/Dixell, Carel) και ενημερώνει απευθείας τους φορείς που τα διαχειρίζονται όπου αυτό είναι δυνατόν από τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων», έγραφε το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Η καταγγελία κρεοπώλη στην Κηφισιά

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε την Τρίτη ο επιχειρηματίας Γιώργος Μπούμπας.

Όπως περιέγραψε στον ΣΚΑΪ ο ιδιοκτήτης κρεοπωλείου, «με το που ήρθαν οι υπάλληλοι στις 4 τα ξημερώματα, είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ψυγεία. Στην αρχή νομίζαμε ότι έχει κάποια βλάβη».

Σύμφωνα με τον κ. Μπούμπα «είχαν σετάρει τα ψυγεία στους 150 βαθμούς Κελσίου, εμείς δεν μπορούσαμε χειροκίνητα να παρέμβουμε καθώς δεν μπορούσαμε να μπούμε στο σύστημα. Ο ψυκτικός που ήρθε αναρωτήθηκε αν προκλήθηκε από πτώση τάσης αλλά εμείς έχουμε γεννήτρια. Αφού δοκίμασε όλους τους τρόπους, μετά από μια ώρα μας είπε "είστε χακαρισμένοι" και κατάφερε να πάρει τον επανέλεγχο μετά από 2 ώρες».

Κατά τον επιχειρηματία παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε «και σε άλλες δύο επιχειρήσεις στην περιοχή όπως μας είπε ο ψυκτικός» προσθέτοντας ότι τόσο η δίκη του επιχείρηση όσο και οι άλλες δύο συνεργάζονταν «για διασφάλιση» με μια τρίτη εταιρεία ψυκτικών.

«Τα παλαιά μοτέρ δεν έχουν πρόβλημα, τα καινούργια έχουν πρόβλημα που έχουν ασύρματο δίκτυο. Εμείς απενεργοποιήσαμε το wi-fi και θα σκεφτεί ο τεχνικός τι λύση μπορεί να βρεθεί μόνιμη» κατέληξε ο κ. Μπούμπας.

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