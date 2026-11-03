Το μήνυμα του Ίαν Γκίλαν προς τους θαυμαστές του.

Οι Deep Purple αναβάλλουν τελικά όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές συναυλίες τους για το 2026.

Τα νέα έρχονται μόλις λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση ότι το συγκρότημα σχεδίαζε να αναβάλει τις επόμενες δύο εμφανίσεις του (και οι δύο στη Γερμανία) λόγω μιας αδιευκρίνιστης έκτακτης ιατρικής ανάγκης που αφορά τον frontman του γκρουπ, Ίαν Γκίλαν.

Ο Γκίλαν, ο οποίος το καλοκαίρι συμπλήρωσε τα 81 του χρόνια, με ανάρτηση στα social media, μοιράστηκε μερικές λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

«Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και την υποστήριξη τις τελευταίες μέρες...σημαίνει τα πάντα για μένα», έγραψε. «Είχα ένα ιατρικό πρόβλημα ενώ ήμουν στη Λειψία που απαιτούσε επείγουσα προσοχή στο νοσοκομείο. Ήλπιζα ότι θα έπαιρνα το "πράσινο φως" για να αντέξω μέχρι το τέλος της περιοδείας, αλλά υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι αν το κάνω.

Ως αποτέλεσμα, και με τη συμβουλή της ιατρικής μου ομάδας και του management, έχουμε πάρει την απόφαση να αναβάλουμε το υπόλοιπο της περιοδείας στην Ευρώπη/Ηνωμένο Βασίλειο το 2026 μέχρι νεωτέρας.



Λυπάμαι πολύ για οποιαδήποτε ταλαιπωρία μπορεί να προκαλέσει αυτό, αλλά είναι για το καλύτερο όλων. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας».

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Έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το 24ο στούντιο άλμπουμ τους, SPLAT!, οι Deep Purple είχαν αρχικά προγραμματίσει να δώσουν πάνω από δώδεκα ακόμα συναυλίες σε αυτή την περιοδεία, με σταθμούς στη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μπάντα έχει επίσης προγραμματίσει ημερομηνίες συναυλιών για τον Δεκέμβριο στη Βραζιλία, την Αργεντινή, τη Χιλή και το Μεξικό.



Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, και συγκριμένα στις 13 Οκτωβρίου, είχαμε την τύχη να τους δούμε ζωνταντά στο Telekom Center στην Αθήνα.