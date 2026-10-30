Ρεκόρ εισπράξεων για τη Σελίν Ντιόν σε μόλις 16 συναυλίες στο Παρίσι.

Οι πρόσφατες εμφανίσεις της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι σημείωσαν ιστορικές εισπράξεις, σύμφωνα με στοιχεία του Billboard Boxscore.

Η πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια επανήλθε δυναμικά στη σκηνή μετά την ακύρωση της περιοδείας της το 2023, καθώς διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (SPS), μια σπάνια αυτοάνοση διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και επώδυνους σπασμούς.

Το πρώτο σκέλος της νέας σειράς εμφανίσεών της με τίτλο «Céline Dion Paris» στην Plenitude Arena ολοκληρώθηκε με έσοδα ύψους 125,5 εκατ. δολαρίων και 539.000 εισιτήρια σε μόλις 16 παραστάσεις, κατά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Το φορμάτ των διαδοχικών εμφανίσεων σε μία συγκεκριμένη σκηνή (residency) αποτελεί γνώριμο έδαφος για τη σταρ. Τα δύο προηγούμενα σόου στο The Colosseum του Caesars Palace, το «A New Day…» (2003-2007) και το «Celine» (2011-2019), παραμένουν τα πιο κερδοφόρα στην ιστορία του Boxscore, με εισπράξεις 385,1 εκατ. δολαρίων (714 παραστάσεις) και 296,2 εκατ. δολαρίων (427 παραστάσεις), αντίστοιχα.

Παρότι το «Celine Dion Paris» δεν βρίσκεται ακόμη στο top 10 των πιο κερδοφόρων residencies όλων των εποχών, ο εννιαψήφιος τζίρος του σε μόλις 16 συναυλίες, είναι εντυπωσιακός. Με μέσο όρο 7,8 εκατ. δολάρια ανά βραδιά, οι εμφανίσεις της απέφεραν πάνω από 10 φορές περισσότερα έσοδα σε σχέση με τις περιόδους της στο Βέγκας.

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Με αυτό το ρεκόρ, η Ντιόν ξεπερνά την επίδοση των U2 στο Sphere, οι οποίοι συγκέντρωναν 6,1 εκατ. δολάρια ανά εμφάνιση. Παράλληλα, εντυπωσιακή ήταν και η προσέλευση του κοινού που άγγιξε τους 33.700 θεατές σε κάθε συναυλία στην Plenitude Arena, παλαιότερα γνωστή ως La Défense Arena.

Από την πρώτη συναυλία στο Théâtre St-Denis του Μόντρεαλ τον Δεκέμβριο του 1990 έως σήμερα, τα συνολικά έσοδα της τραγουδίστριας ανέρχονται σε 1,3 δισ. δολάρια, με 9,8 εκατ. εισιτήρια σε 1.517 εμφανίσεις. Περισσότερο από το μισό των εσόδων, των εισιτηρίων και του αριθμού των συναυλιών της προέρχεται από τα σόου στο Λας Βέγκας και το Παρίσι.

Η Καναδή σταρ θα επιστρέψει στη γαλλική πρωτεύουσα για 10 επιπλέον παραστάσεις από τις 8 έως τις 29 Μαΐου 2027, όπου αναμένεται να ξεπεράσει το ορόσημο των 10 εκατομμυρίων εισιτηρίων στη θρυλική καριέρα της.



Mε πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ