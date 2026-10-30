«Η κυβέρνηση καταργεί πλήρως κάθε προστασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος.

«Στο άρθρο 23 λέει ότι, αν υπογράψει μια ιδιωτική σύμβαση ρύθμισης ο δανειολήπτης με το fund, αυτή μετά θα θεωρείται τίτλος εκτελεστός και θα μπορεί χωρίς δικαστήριο να του βγάλει το ακίνητο στον πλειστηριασμό το fund. Είναι στο νομοσχέδιο που λέγεται “εποπτεία στα funds”!

Δηλαδή, η κυβέρνηση, ενώ φέρνει νομοσχέδιο με τίτλο “εποπτεία στα funds”, τους δίνει δώρο την πρώτη κατοικία και άλλα ακίνητα χωρίς καν δικαστήριο. Δίνει τους δανειολήπτες βορά στο fund και δεν έχει ανοίξει μύτη», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να αφαιρέσει από το σχέδιο νόμου το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο καταργεί πλήρως κάθε προστασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

«Είναι αδιανόητο η χώρα να αιτηθεί άδεια»

Συζητώντας για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου «είναι αδιανόητο η χώρα να αιτηθεί άδεια ή να στείλει προειδοποίηση στην Τουρκία. Δεν πρέπει επ’ ουδενί με κανέναν τρόπο να καταστεί συνομιλητής, ακόμα και σε προαιρετικό επίπεδο, η Τουρκία. Είναι κάτι που δεν αφορά στα δικά της χωρικά ύδατα».

Σχολίασε, δε, και τη διπλωματική ήττα της χώρας με την επικύρωση του Τουρκολιβυκού Μνημονίου κάτι που μαρτυρούν επί της ουσίας τοποθετήσεις στελεχών της ίδια της κυβέρνησης:

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«Έχουμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που θεωρητικά πρέπει να στηρίζουν την κυβέρνηση για να βγουν βουλευτές της, να έρχονται μαζικά και αμφισβητούν το αφήγημά της περί μιας πολύ επιτυχημένης εξωτερικής πολιτικής. Ο κ. Συρίγος, για παράδειγμα, είπε ότι υπήρξε δισταγμός, κάτι το οποίο είχε πει και ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, που είχε αναφέρει ρητά ότι βραχυκυκλώθηκε το καλώδιο. Θυμίζω, ότι και ο κ. Γεωργιάδης είχε πει το 2019 ότι πιάστηκε στον ύπνο το Υπουργείο Εξωτερικών, εννοώντας τον κ. Δένδια».

Εκλογές

Κάνοντας το δικό του πολιτικό σχόλιο ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία έλλειψη αφηγήματος και τόνισε:

«Φαίνεται ότι προφανώς κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί της. Και εμείς έχουμε άποψη ότι οι εν δυνάμει εταίροι της είναι στα δεξιά της. Είχαμε βέβαια και τη δήλωση Αβραμόπουλου που μπερδεύει τα πράγματα. Γι’ αυτό, λέμε στον κόσμο: ή θα διαλέξεις πρώτο κόμμα την Νέα Δημοκρατία και θα έχεις κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με κάποιο άλλο υπερδεξιό κόμμα, ή θα έχεις πρώτο κόμμα τον ΠΑΣΟΚ και θα έχεις κυβέρνηση προοδευτική».

«Βολές» κατά Τσίπρα

Από το στόχαστρο του Κώστα Τσουκαλά δεν έλειψε και ο Αλέξης Τσίπρας: «Είχε πει ο κ. Τσίπρας “επιστρέφω, όχι γιατί θέλω να είμαι αρχηγός, αλλά για να είμαι χρήσιμος στην παράταξη”. Ποια παράταξη; Η παράταξή του ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς είναι χρήσιμος στην παράταξη του; Αφού έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια εμφανίζονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσονται στην ΕΛΑΣ. Απλά έκανε μια αρχική κίνηση να φαίνεται πως είναι κάτι καινούργιο και τελικά είναι το ίδιο κόμμα. Μάλιστα το αφήγημα της ΕΛΑΣ , το οποίο μάλιστα συνέχεια αναπαράγεται είναι να γυρίσουμε στο 2019. Το αφήγημα του κόμματος είναι να φύγει το κακό σήμερα και να γυρίσουμε στο 2019! Τι λέει η Νέα Δημοκρατία; “Να μείνουμε εμείς, γιατί είναι χειρότερο το 2019”. Η μάχη, δηλαδή, για τη χώρα είναι το χθες του Μητσοτάκη με το προχθές του Τσίπρα; Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για το μέλλον και εκείνοι θέλουν η συζήτηση να είναι μόνο στο παρελθόν. Ούτε το σήμερα είναι καλό, ούτε το 2019».

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