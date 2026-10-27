Για «πρωτοφανή καθυστέρηση αντιμετώπισης φαινομένων φοροκλοπής», έκανε λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «η αδράνεια της κυβέρνησης κόστισε εκατομμύρια στους φορολογούμενους».

Την ανάγκη να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι που έμειναν μετέωροι επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς, μετά τις εξελίξεις στις υποθέσεις φοροδιαφυγής της Pizza Fan και της αλυσίδας «Χωριάτικο».

«Εδώ δεν έχουμε μια άνευ υπαιτιότητας της επιχείρησης διακοπή δραστηριότητας. Άρα, ορθά το υπουργείο λέει ότι κανονικά οφείλει να δίνει μισθούς και εισφορές η επιχείρηση. Αυτό, όμως, μπορεί να αποδειχθεί μη ρεαλιστικό και να μην το κάνει.

Άρα, εδώ πρέπει να υπάρξει η συνδρομή της Πολιτείας να διασφαλίσει τους εργαζομένους και σε επίπεδο έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, αλλά και μελλοντικά σε θέσεις εργασίας, διότι κινδυνεύουν αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν εκτός εργασίας.

Έχει την δυνατότητα το Υπουργείο σε κρίσιμες στιγμές, όταν φαίνεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι, να έρθει και να τους στηρίξει. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα που αμέσως ζήτησε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τους εργαζόμενους», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ στο ΕΡΤNews Radio 105,8.

Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να επικρίνει την κυβέρνηση, η οποία πανηγυρίζει για την αποκάλυψη των συγκεκριμένων υποθέσεων, τονίζοντας: «Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια φοροκλοπής, που έχουν επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους. Η κυβέρνηση θα έπρεπε να σκύβει το κεφάλι. Γιατί φαίνεται ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι φορολογικοί διοικητικοί μηχανισμοί δεν έκαναν εγκαίρως τη δουλειά τους. Μια φοροκλοπή και μια φοροαποφυγή που συνέβαινε χρόνια, θα έπρεπε να την έχει διαγνώσει η αρμόδια φορολογική αρχή, να έχει ελέγξει και όχι να φτάνουμε η αστυνομία σήμερα να το βρίσκει. Δεν είναι για πανηγυρισμούς. Κανονικά η κυβέρνηση, που μετράει σκάνδαλα, θα έπρεπε να απολογηθεί για την πρωτοφανή καθυστέρηση αντιμετώπισης φαινομένων φοροκλοπής».

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Υπόθεση Μπεκίρη

«Μου έκανε εντύπωση που ο κ. Μπεκίρης επί πέντε μέρες έλεγε ότι θα πάει στη δικαιοσύνη, αλλά δεν τον είδαμε να εγχειρίζει ούτε το πτυχίο του, ούτε το ΦΕΚ διορισμού. Και μόλις χθες είπε ότι αποχωρεί. Διαβάζω δημοσιεύματα -δεν μπορώ να το γνωρίζω- που συνδέουν την αποχώρησή του και με την υπόθεση του μπάσκετ. Άρα, όλα αυτά δεν συνθέτουν μια εικόνα μιας κυβέρνησης κάθαρσης. Είναι εικόνα μιας γενικευμένης παρακμής. Τα χρήματα αυτά θα πήγαιναν στο κρατικό κουμπάρα και θα ήταν η περιουσία του Έλληνα φορολογούμενου, για πολιτικές υπέρ του. Έπρεπε να φτάσουμε επί χρόνια να έχουμε την φοροκλοπή; Δηλαδή, κατά την κυβέρνηση, αν η αστυνομία κάπου αδρανήσει, είναι άμοιρη η ευθυνών η κυβέρνηση, αλλά αν η αστυνομία κάνει καλά και δουλειά της, είναι επιτυχία της κυβέρνησης; Δεν μπορώ να καταλάβω αυτήν τη συνεχή προσπάθεια εργαλειοποίησης εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας».

Μονή Σινά

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο ζήτημα της Μονής Σινά, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι «η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ μόλις πέρυσι, επί των ημερών της, αμφισβητήθηκε πρώτη φορά το νομικό καθεστώς και ο πνευματικός χαρακτήρας της Μονής», υπογραμμίζοντας ότι στο ΠΑΣΟΚ «ζητήσαμε να δούμε τη συμφωνία, όπως κάθε συμφωνία τέτοιου είδους που πρέπει να έρχεται στην Ελληνική Βουλή, ώστε να μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε. Αντι για αυτό το λογικό πράγμα που είπαμε, εισπράξαμε το ότι “αν μιλάτε, κάνετε αντιπολίτευση στη χώρα και είστε ανθέλληνες”. Δεν μπορεί η κυβέρνηση παντού να θέλει να επιβάλει σιωπητήριο. Το ίδιο έκανε και όταν είπαμε ότι είναι διπλωματική ήττα η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Μετά το είπε ο κ. Καιρίδης, ο κ. Καλογερόπουλος, ο Κώστας Καραμανλής με πολύ δυναμικό τρόπο. Άρα, αν η κυβέρνηση θέλει πρώτα από όλα να κουνάει το δάχτυλο, ας πείσει τους βουλευτές της και τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας».

Επεσήμανε, παράλληλα, την ανάγκη επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία και στη Λιβύη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους μας, ως απάντηση στην προκλητικότητα και ως έμπρακτη απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

«Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει τα κοινωνικά ζητήματα μπροστά»

Καταθέτοντας το δικό του πολιτικό σχόλιο ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση, σημειώνοντας ότι «εργαζόμαστε χωρίς να εργαλειοποιούμε τις δημοσκοπήσεις, ώστε το μήνυμά μας να φτάσει στην κοινωνία».

Υπενθύμισε, δε, ότι «σε παλαιότερες δημοσκοπήσεις έλεγα ότι πρέπει να περιμένουμε να κάτσει η σκόνη, να κριθούν όλα τα κόμματα και να φανεί ποιος κάνει δυναμική αντιπολίτευσή. Και φάνηκε. Είχε χτιστεί ένα ολόκληρο αφήγημα από συγκεκριμένους κύκλους ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε επαρκή αντιπολίτευση και αποδείχθηκε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ κάνει πολύ θεματική, δομική αντιπολίτευση. Ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει τα κοινωνικά ζητήματα μπροστά».

Και πρόσθεσε: «Το στεγαστικό, το ιδιωτικό χρέος, το εισόδημα και η ακρίβεια θα είναι τα κεντρικά ζητήματα των εθνικών εκλογών. Και εκεί θα συγκρουστούν δύο μεγάλα ιδεολογικά ρεύματα: το νεοφιλελεύθερο, αυταρχικό ρεύμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο εκπροσωπεί ολιγοπώλια και ελίτ, και ένα συμπεριληπτικό, δημοκρατικό, προοδευτικό ρεύμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκπροσωπεί τους μικρομεσαίους, τον κόσμο της εργασίας, τους συνταξιούχους, τους νέους που θέλουν καλύτερες μέρες και καλύτερη ζωή.

Όταν ψηφίζεις Μητσοτάκη, μάλλον παίρνεις μαζί και Βελόπουλο. Όταν ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, με 13η Σύνταξη, 13ο μισθό, επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις για όλους και για όλες τις οφειλές με ευνοϊκό επιτόκιο και με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, εργαλεία χρηματοδότησης στην μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις μέσω του Εθνικού Ταμείου Πλούτου που θα αντικαταστήσει το Υπερταμείο, και μια πολιτική αναστήλωσης των θεσμών τους οποίους χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά με στόχο την ανοδική κοινωνική κινητικότητα».

«Δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ»

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διεμήνυσε σε κάθε τόνο ότι δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, εκτιμώντας ότι «θα κάνει καλό και στη Νέα Δημοκρατία να μείνει στην αντιπολίτευση, καθώς έχει υποστεί στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη μια αντιδημοκρατική μετάλλαξη. Μια πραγματικά ιστορική παράταξη της κεντροδεξιάς έχει γίνει μια αυταρχική παράταξη, βαθιά νεοφιλελεύθερη, που έχει χάσει κάθε λαϊκό στοιχείο που είχε η πολιτική της. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από την κριτική που ασκούν και ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς».