Την επόμενη φορά που θα ετοιμάσετε αυγά σκράμπλ, προσθέστε στη συνταγή λίγα λευκά φασόλια.

Όλοι φαίνεται να μιλούν για τις φυτικές ίνες τελευταία. Ο όρος «fibermaxxing» (η προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή πρόσληψη φυτικών ινών) έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς όλο και περισσότερος κόσμος αναζητά τρόπους να τις εντάξει στη διατροφή του - και όχι άδικα. Εκτιμάται ότι μόλις το 5% των Αμερικανών καταναλώνει τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα.

Αν ανήκετε κι εσείς σε όσους θέλουν να το αλλάξουν αυτό και αναρωτιέστε πώς θα αυξήσετε τις φυτικές ίνες στο πιάτο σας, αυτό το έξυπνο κόλπο είναι ο πιο εύκολος τρόπος για ένα θρεπτικό πρωινό - ή και για οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ημέρας. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα ετοιμάσετε αυγά σκράμπλ, προσθέστε στη συνταγή λίγα λευκά φασόλια.

Τα φασόλια αποτελούν μια οικονομική και εύκολη λύση για να κάνετε κάθε πιάτο πιο χορταστικό, προσφέροντας παράλληλα πληθώρα οφελών για την υγεία. Ένα φλιτζάνι λευκά φασόλια περιέχει 11 γραμμάρια φυτικών ινών και 17 γραμμάρια πρωτεΐνης. Πέρα όμως από τη διατροφική τους αξία, χαρίζουν μια εξαιρετική υφή στο πιάτο παραμένοντας κρεμώδη στο εσωτερικό τους, ενώ απορροφούν υπέροχα όλες τις γεύσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξερά φασόλια - τα οποία θα πρέπει να μουλιάσετε από το προηγούμενο βράδυ και να τα βράσετε μέχρι να μαλακώσουν - ή να προτιμήσετε την ευκολία της κονσέρβας. Στην περίπτωση της κονσέρβας, φροντίστε απλώς να τα σουρώσετε και να τα ξεπλύνετε ελαφρώς, πριν τα σοτάρετε με λίγα μυρωδικά και μια γενναία κουταλιά βούτυρο, προτού ρίξετε τα αυγά στο τηγάνι.

Απογειώστε γευστικά τα αυγά σας

Τα αυγά και τα φασόλια είναι μόνο η αρχή, καθώς υπάρχουν αμέτρητα περιθώρια για να χτίσετε τη γεύση του πιάτου εμπνεόμενοι από τις αγαπημένες σας κουζίνες. Δώστε μια ελληνική νότα προσθέτοντας λίγο σπανάκι και μια πρέζα μπούκοβο, και σερβίρετε με τριμμένη φέτα από πάνω. Εναλλακτικά, δοκιμάστε μια ισπανική εκδοχή: ανακατέψτε ψιλοκομμένη κόκκινη πιπεριά και μια πρέζα καπνιστή πάπρικα, και γαρνίρετε με τριμμένο τυρί Μαντσέγκο (Manchego). Αυτά τα σκράμπλ ταιριάζουν εξαιρετικά δίπλα σε μια φέτα προζυμένιο ψωμί, δημιουργώντας ένα brunch αξιώσεων.

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Τα αυγά σκράμπλ είναι από τα πιο ευέλικτα πιάτα. Ετοιμάζονται πανεύκολα, γρήγορα και τρώγονται ευχάριστα κάθε ώρα της ημέρας. Παρότι η τέλεια εκτέλεσή τους απαιτεί μερικά μικρά μυστικά, αν ακολουθήσετε τους βασικούς κανόνες θα βγουν αφράτα, βουτυράτα και απολαυστικά. Παράλληλα, αποτελούν τον ιδανικό «καμβά» για κάθε λογής υλικά - τα περισσότερα από τα οποία, όπως αποδεικνύει αυτό το κόλπο, βρίσκονται ήδη στα ντουλάπια της κουζίνας σας.

Πηγή: tastingtable.com