Η παρουσιάστρια κάλεσε τη Μαρία Αντωνά να βρεθούν απο κοντά και να τα πουν.

Δημοσίως συγγνώμη στη Μαρία Αντωνά, ζήτησε η Ζήνα Κουτσελίνη, στο τέλος της εκπομπής της, μετά και τα όσα προηγήθηκαν από τις δηλώσεις που έκανε η παρουσιάστρια για την σύντροφο του Γιώργου Λιάγκα.

«Θέλω να πω βαθιά μέσα από την καρδιά μου πως ό,τι είπα για τη Μαρία Αντωνά το εξήγησα σε εκείνη με προσωπικό μήνυμα. Τις διαφορές δεν τις λύνουμε δημόσια και είμαι ένας άνθρωπος που αυτό που έχω να το πω το λέω για τον άνθρωπο στον οποίο αναφέρομαι. Δεν χτυπάω από αυτόν έναν άλλο άνθρωπο. Αυτό το λέω για τον Γιώργο Λιάγκα γιατί πραγματικά Γιώργο μου επαγγελματικά σε εκτιμώ απεριόριστα. Μπορεί να διαφωνήσαμε, αλλά αυτή η διαφωνία μας έκανε να έχουμε μια διάδραση συγκεκριμένη, πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου αυτό. Στη Μαρία έστειλα προσωπικό μήνυμα από το πρώτο λεπτό, δεν την αναζήτησα στα τηλέφωνα γιατί της είπα πως όπως το πήρε έχει δίκιο. Εγώ όμως ήθελα να πω το τηλεοπτικό στρίμωγμα το οποίο και βλέπω.Περισσότερα δεν θα πω, ό,τι έχω να πω θα το πω στον άνθρωπο για τον οποίο αναφέρθηκα και από κει και πέρα εάν και εκείνη επιθυμεί είμαι έτοιμη για έναν δημόσιο διάλογο. Την έχω υπερασπιστεί από το πρώτο λεπτό, όταν έγινε κι αυτό με τη Δρούτσα, στη φετινή σεζόν την υπερασπίστηκα άλλες τρεις φορές. Άρα δεν έχω κανένα ζήτημα μαζί της και μάλιστα στο παρελθόν έχω μιλήσει για εκείνη σε ανθρώπους που έχουμε κοινή πορεία και με έχει πάρει τηλέφωνο για να με ευχαριστήσει. Ξέρει λοιπόν ότι δεν έχω κανένα προηγούμενο μαζί της. Μαράκι, γιατί ένιωσα πως ένιωσες ότι σε στεναχώρησα, σου ζητώ συγγνώμη, σ’ το έγραψα και σε προσωπικό μήνυμα, δεν ήθελα τίποτα από αυτό. Για άλλο πράγμα μιλούσα και μιλούσα ως στέλεχος. Αν κάποια στιγμή θελήσεις να πιούμε έναν καφέ, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ίσως το πιο σωστό θα ήταν ένα μίνι και δύο σακάκια», είπε η παρουσιάστρια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmfke47rcd3l?integrationId=40599y14juihe6ly}