Τον Μαΐο η Microsoft είχε σχεδιάσει αντίστοιχο πρόγραμμα για 8.750 εργαζομένους (περίπου το 7% του δυναμικού της στις ΗΠΑ), αν και στη συνέχεια, τον Ιούλιο, προχώρησε σε 4.800 απολύσεις.

Σε πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης προχωρά η Microsoft για περίπου 60.000 εργαζομένους - αριθμός που αντιστοιχεί στο 27% του παγκόσμιου δυναμικού της - καθώς ο κολοσσός του λογισμικού διοχετεύει τεράστια κεφάλαια στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγκεκριμένους εργαζόμενους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Ινδία, όπως γνωστοποίησε τη Δευτέρα μέσω ανάρτησής της η επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Έιμι Κόουλμαν.

«Η προσφορά εθελούσιας εξόδου αποτελεί μια νέα πρακτική για εμάς», σημείωσε η Κόουλμαν. «Θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματά της, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το προσωπικό μας ώστε να εστιάζει στις πλέον ουσιώδεις δραστηριότητες, να αναπτύσσει νέες δεξιότητες και, όπου είναι εφικτό, να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες εντός της εταιρείας».

Η εταιρεία, η οποία ανακοινώνει τα τριμηνιαία οικονομικά της αποτελέσματα την Τετάρτη, απασχολούσε στα τέλη Ιουνίου περίπου 223.000 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.

Η μετοχή της εταιρείας με έδρα το Ρέντμοντ της Ουάσινγκτον κατέγραψε ιστορικό υψηλό εντός του μήνα, ενώ τη Δευτέρα σημείωσε νέα άνοδο της τάξεως του 1%.

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Υπενθυμίζεται ότι τον Μαΐο η Microsoft είχε σχεδιάσει αντίστοιχο πρόγραμμα για 8.750 εργαζομένους (περίπου το 7% του δυναμικού της στις ΗΠΑ), σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος. Στη συνέχεια, τον Ιούλιο, προχώρησε σε 4.800 απολύσεις - που αντιστοιχούσαν στο 2,1% του παγκόσμιου προσωπικού της - επηρεάζοντας σημαντικά και το τμήμα παιχνιδιών Xbox.

Η πρωτοφανής εκτόξευση των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων για τις ανάγκες του AI - οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 700 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος - έχει εκτινάξει τα κόστη για επεξεργαστές, μνήμες, τεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και ηλεκτρική ενέργεια. Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι δαπάνες αυτές θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.

Η Microsoft ενισχύει σταθερά τις δυνατότητές της στην τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια. Το 2024 παρουσίασε μια νέα γενιά ηλεκτρονικών υπολογιστών με ενσωματωμένα εργαλεία AI, εντάσσοντας τον ψηφιακό βοηθό Copilot απευθείας στο λειτουργικό σύστημα Windows.

Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2025, η εταιρεία λάνσαρε το «Mico», έναν ψηφιακό χαρακτήρα κινούμενων σχεδίων που δίνει μορφή στον εικονικό βοηθό Copilot.