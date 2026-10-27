Αναβρασμός στην σχολική κοινότητα της Ηλείας για το ζήτημα με το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού που έχει διακοπεί μέχρι νεοτέρας η δια ζώσης λειτουργία του.

Σε καθεστώς τηλεκπαίδευσης μέσω Webex θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού για την τρέχουσα εβδομάδα και μέχρι νεωτέρας, μετά από σύσκεψη εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ilialive.gr.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα της μεταστέγασης του σχολείου, καθώς αναμένονται τα πορίσματα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και των υγειονομικών αρχών για την ταυτοποίηση των εντόμων που εντοπίστηκαν στις εγκαταστάσεις και για την αντιμετώπισή τους. Η πλευρά του σχολείου ζητά την ανάκληση της απόφασης μεταφοράς, ενώ ο Δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός έχει θέσει εκ νέου το ζήτημα των ευθυνών.

Παράλληλα, προγραμματίστηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με την Υφυπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στις 14:00, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου, βουλευτών Ηλείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, του Δήμου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, προκειμένου να εξεταστούν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αντιδράσεις για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού – 7 χιλιόμετρα μακριά και σε απογευματινή βάρδια

Στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και Λυκείου Γαστούνης πρόκειται να μεταφερθεί προσωρινά το Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού, μετά τα προβλήματα που προέκυψαν στις λυόμενες εγκαταστάσεις του, όπου εντοπίστηκαν έντομα και ζωύφια. Η απόφαση του δημάρχου Πηνειού, Αλέξη Καστρινού, προβλέπει τη συστέγαση μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2026-2027. Η νέα σχολική έδρα βρίσκεται περίπου επτά χιλιόμετρα μακριά, ενώ η λειτουργία σε απογευματινή βάρδια προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Όπως επισημαίνουν οι γονείς, αρκετοί μαθητές μετακινούνται από απομακρυσμένες περιοχές και χρειάζονται έως και μία ώρα για να φτάσουν στο σχολείο, με την αλλαγή του ωραρίου να επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητά τους.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Κωνσταντίνα Σαββοπούλου, εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη η απόφαση, υποστηρίζοντας ότι είχε προταθεί η συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

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Παράλληλα, οι γονείς ζητούν να ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις των υγειονομικών αρχών και να αποσαφηνιστούν οι ενέργειες που απαιτούνται για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις εγκαταστάσεις τους. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια, αντιδρώντας τόσο στη μεταστέγαση όσο και στην αλλαγή του σχολικού ωραρίου. Την ίδια στιγμή, αναμένονται οι επόμενες αποφάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.