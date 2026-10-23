Επειδή οι εργασίες εκτείνονται σε ολόκληρο το κτίριο του Γυμνασίου κρίθηκε αναγκαίο το σχολείο να παραμείνει κλειστό έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Κλειστό θα παραμείνει και την επόμενη εβδομάδα το Γυμνάσιο Βασιλικών, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης και οι έλεγχοι στο κτίριο, μετά την πτώση τμήματος σοβά από οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μαθητή. Οι παρεμβάσεις επεκτείνονται σε όλες τις αίθουσες και τους διαδρόμους, με στόχο την ασφαλή επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο από την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου Θέρμης θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα οι εκτεταμένες εργασίες στο Γυμνάσιο Βασιλικών οι οποίες ξεκίνησαν από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Για προληπτικούς λόγους η διοίκηση του Δήμου αποφάσισε να προχωρήσει στο ξήλωμα του επιχρίσματος σε όλες τις αίθουσες και τους διαδρόμους του Γυμνασίου προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επανάληψης ανάλογου συμβάντος.

Οι εργασίες εξελίσσονται με εντατικό ρυθμό, από πολυμελή συνεργεία, ενώ συγχρόνως διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του σχολείου, καθώς η προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για τον Δήμο Θέρμης.

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Η ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης

Θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα οι εκτεταμένες εργασίες στο Γυμνάσιο Βασιλικών οι οποίες ξεκίνησαν από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μετά το δυσάρεστο περιστατικό το οποίο συνέβη την Παρασκευή 9 του μήνα με την πτώση τμήματος επιχρίσματος (σοβά) από την οροφή της αίθουσας καλλιτεχνικών μαθημάτων που είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό ενός μαθητή μας.

Για προληπτικούς λόγους η διοίκηση του Δήμου αποφάσισε να προχωρήσει στο ξήλωμα του επιχρίσματος σε όλες τις αίθουσες και τους διαδρόμους του Γυμνασίου προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο επανάληψης ανάλογου συμβάντος. Οι εργασίες εξελίσσονται με εντατικό ρυθμό, από πολυμελή συνεργεία, ενώ συγχρόνως διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του σχολείου, καθώς η προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για τον Δήμο Θέρμης. Επειδή οι εργασίες εκτείνονται σε ολόκληρο το κτίριο του Γυμνασίου, έπειτα από απόφαση του δημάρχου Θέρμης, Θεόδωρου Παπαδόπουλου, κρίθηκε αναγκαίο το σχολείο να παραμείνει κλειστό και για την επόμενη εβδομάδα, έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

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