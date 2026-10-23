Η αργία της 28ης Οκτωβρίου δίνει σκυτάλη στην γιορτή του Πολυτεχνείου: Τι ισχύει για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Μετά την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, οι μαθητές θα τιμήσουν την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Την ημέρα εκείνη, τα σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά για την πραγματοποίηση των καθιερωμένων εκδηλώσεων μνήμης, χωρίς να πραγματοποιηθούν τα κανονικά μαθήματα.

Πότε γίνεται η σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου

Η καθιερωμένη σχολική γιορτή για την επέτειο του «Όχι» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου μία ημέρα πριν από την εθνική επέτειο. Εκείνη την ημέρα, οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στο Έπος του 1940, με ποιήματα, τραγούδια, ιστορικά αφιερώματα και παρουσιάσεις για τα γεγονότα της εποχής. Τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν, καθώς το πρόγραμμα θα είναι αφιερωμένο στον εορτασμό όμως πρέπει να σημειωθεί ότι θα τηρηθεί απουσιολόγιο με τις απουσίες να μην δύνανται να δικαιολογηθούν.Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής αργίας, ενώ θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες μαθητικές παρελάσεις.

Πολυτεχνείο 2026: Δεν θα γίνουν μαθήματα στα σχολεία αλλά γιορτή

Η επόμενη σχολική επέτειος είναι αυτή του Πολυτεχνείου, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026. Βάσει πρωτοκόλλου, οι μαθητές θα συμμετάσχουν στις καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης για την εξέγερση του 1973, τιμώντας τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Η σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί ανήμερα της επετείου. Όπως ορίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ «κατά την επέτειο της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, στα Γυμνάσια, στα ΓΕ.Λ, στα ΕΠΑ.Λ, στα Γυμνάσια Ε.Α.Ε., στα Λύκεια Ε.Α.Ε., στα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και δρώμενα στον χώρο εκδηλώσεων των σχολείων ή σε άλλο κατάλληλο χώρο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.». Για ακόμη μια φορά να τονιστεί ότι θα τηρηθεί η καταχώριση απουσιών οπότε οι μαθητές θα πρέπει να δώσουν υποχρεωτικά το παρών και σε αυτή την σχολική γιορτή αν δεν επιθυμούν να «φορτωθούν» με αδικαιολόγητες απουσίες από νωρίς τη φετινή σχολική χρονιά.

Μάλιστα υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας όπου σημειώνεται ότι «μετά το τέλος των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παραμένουν στο σχολείο για να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί.»