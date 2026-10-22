Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 21:00.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο επιστρέφει την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στις 21:00, στο MEGA.

Ο Λάκης Λαζόπουλος πιάνει και πάλι το νήμα της επικαιρότητας και μεταμορφώνεται στα πρόσωπα των ημερών αξιοποιώντας τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Σχολιάζει τα πιο viral και σπαρταριστά στιγμιότυπα από την τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιάζει ένα ολοκαίνουριο επιθεωρησιακό σκετς με τη συμμετοχή αγαπημένων ηθοποιών.

Το «Τσαντίρι» βγαίνει φυσικά για μια ακόμη Τετάρτη στις λαϊκές αγορές, εκεί όπου χτυπά ο πραγματικός σφυγμός της κοινωνίας. Η κοινωνία θα μιλήσει πάλι ελεύθερα και άφοβα!

Καλεσμένος ο APON

Μουσικά, στις τρεις επόμενες εκπομπές, ο Λάκης Λαζόπουλος κάνει ένα μουσικό άνοιγμα στους νεότερους της μουσικής! Στη σκηνή του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ανεβαίνει για πρώτη φορά ο APON για να μας συστήσει στη δική του «Ηχογένεια», όπως τιτλοφορείται το τελευταίο του άλμπουμ, με τραγούδια που ενώνουν τον σύγχρονο ήχο με παραδοσιακές μελωδίες.

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