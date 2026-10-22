Η αποκάλυψή του αιφνιδίασε την Αθηναΐδα Νέγκα!

Στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» βρέθηκε καλεσμένος ο Νίκος Ορφανός, ο οποίος μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τη σχέση με τα παιδιά του, αλλά και τις σκέψεις του για το επαγγελματικό του μέλλον.

«Αν τα παιδικά χρόνια είναι η αληθινή μας πατρίδα, όπως πολύ ωραία είχε γράψει κάποιος, εγώ νομίζω είμαι ένας άπατρις. Δεν θα ‘θελα να τα ξαναζήσω. Δεν περνούσα καλά στο σπίτι μου. Δεν υπάρχει λόγος να το πούμε. Το έχω διαχειριστεί, το έχω ξεπεράσει. Είμαι πολύ καλά. Δεν έχω τραύματα ή τίποτα τέτοιο. Έχω κάποιες στενοχώριες που θα με συνοδεύουν πάντα, αλλά εντάξει, πάμε παρακάτω. Κατάφερα να τις ξεπεράσω με τη δική μου οικογένεια», εξομολογήθηκε ο Νίκος Ορφανός.

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