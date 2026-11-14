Υψηλή τηλεθέαση και πρόθεση συνεχούς σάτιρας μέχρι τις εκλογές.

Εκεί που κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία πίστευαν ότι η τηλεοπτική σάτιρα έχασε τη δυναμική της, ήρθαν τα νούμερα του Λάκη Λαζόπουλου να ακυρώσουν τους υπολογισμούς τους.

Το δεύτερο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» της σεζόν, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, συγκέντρωσε 19,3% στο δυναμικό κοινό και 19,1% στο σύνολο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το MEGA. Η εκπομπή βρέθηκε ξανά στην κορυφή της βραδινής ζώνης, με συνολική κάλυψη που ξεπέρασε τα 2,2 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Η πρεμιέρα της 7ης Οκτωβρίου είχε καταγράψει ακόμη υψηλότερα ποσοστά, 20,9% στο δυναμικό κοινό και 21,7% στο σύνολο. Επομένως, η τηλεθέαση υποχώρησε, αλλά η πρωτιά παρέμεινε. Και αυτό έχει τη σημασία του για μια εκπομπή που δεν χαρίζεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στους υπουργούς του.

Η απουσία των «Ράδιο Αρβύλα» από τη φετινή τηλεοπτική σεζόν θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η κυβέρνηση θα είχε λιγότερους τηλεοπτικούς πονοκεφάλους. Όμως το «Τσαντίρι» εξακολουθεί να συγκεντρώνει μεγάλο κοινό, μεταφέροντας την πολιτική κριτική σε μια ζώνη που δεν ελέγχεται από τις συνήθεις ισορροπίες των ενημερωτικών εκπομπών.

Το είχε επισημάνει, με τον δικό του τρόπο, και ο Γιώργος Μητσικώστας, σε συνέντευξη του στην Εφημερίδα των Συντακτών, λέγοντας ότι έχασε τη δουλειά του μετά την εκλογή Μητσοτάκη το 2019 και χαρακτηρίζοντας τις περιόδους Σημίτη και Μητσοτάκη δύσκολες για την τηλεοπτική σάτιρα.

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Δεν γνωρίζουμε αν στο Μαξίμου μελέτησαν τους πίνακες της Nielsen με απογοήτευση. Γνωρίζουμε, όμως, ότι οι μετρήσεις δεν δικαιολογούν την προσδοκία πως η πολιτική σάτιρα έχει πάψει να αποτελεί ισχυρό τηλεοπτικό μέσο.

Γιατί μπορεί οι «Ράδιο Αρβύλα» να λείπουν από την οθόνη, αλλά το «Τσαντίρι» παραμένει ανοιχτό. Και, όπως φαίνεται, έχει ακόμη πολύ κόσμο μέσα.

Α.