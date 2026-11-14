Γιατί η 16η Μαΐου κυκλώθηκε στο εκλογικό ημερολόγιο του Μαξίμου.

Πρώτος το είπε δημόσια ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης και πλέον το λένε αρκετοί συνάδελφοί του σε ιδιωτικές συζητήσεις. Η προτιμώμενη στο Μέγαρο Μαξίμου ημερομηνία εκλογών είναι η Κυριακή 16 Μαΐου 2027.

Κατ’ αρχάς, η 16η Μαΐου βρίσκεται ακριβώς δύο εβδομάδες μετά το Ορθόδοξο Πάσχα, που το 2027 πέφτει στις 2 Μαΐου. Οι γιορτές θα έχουν τελειώσει, οι εκδρομείς θα έχουν επιστρέψει και η χώρα θα έχει μπει ξανά στους κανονικούς της ρυθμούς. Μια εκλογική αναμέτρηση εκείνη την Κυριακή δεν θα συμπίπτει με την πασχαλινή έξοδο.

Υπάρχει, όμως, και ένας δεύτερος, πολύ πιο πρακτικός λόγος: οι Πανελλαδικές. Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 28 Μαΐου για τα ΓΕΛ και στις 29 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ. Επομένως, η 16η Μαΐου προσφέρει τη δυνατότητα να στηθούν οι πρώτες κάλπες πριν από την έναρξη μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης περιόδου για μαθητές και οικογένειες.

Το σημαντικότερο στοιχείο του σεναρίου βρίσκεται, πάντως, στον Ιούνιο. Εάν η πρώτη αναμέτρηση δεν οδηγήσει στον σχηματισμό κυβέρνησης, η Κυριακή 13 Ιουνίου απέχει ακριβώς τέσσερις εβδομάδες από τη 16η Μαΐου και θα μπορούσε να αποτελέσει ημερομηνία δεύτερης κάλπης, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι προβλεπόμενες συνταγματικές διαδικασίες. Εναλλακτικά, υπάρχει και η Κυριακή 20 Ιουνίου.Οι πανελλαδικές θα έχουν τελειώσει θα συνεχίζονται μόνο για τα ειδικά μαθήματα.

Με βάση αυτό το σχεδιασμό, το κυβερνητικό τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει πριν από την 1η Ιουλίου, όταν η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά βέβαια χωρίς τον ξενοδόχο που εν προκειμένω είναι τα γεγονότα, όπως έχει εξηγήσει ο Χάρολντ Μακμίλαν. Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1957 έως το 1963, όταν, σύμφωνα με τη γνωστή αφήγηση, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο τι φοβάται περισσότερο στην πολιτική, είχε απαντήσει: «Events, dear boy, events.» («Τα γεγονότα, αγαπητέ μου, τα γεγονότα»).

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