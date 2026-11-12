Γιατί επιμένει να αναφέρεται στο 25% ο Κ. Μητσοτάκης.

Στη συζήτηση του με τον Αντώνη Σρόιτερ, ο πρωθυπουργός είπε για δεύτερη φορά ότι ένα ποσοστό κάτω από το 25% (όριο για το μπόνους εδρών στο πρώτο κόμμα) θα συνιστούσε κακό εκλογικό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία, για το οποίο θα αναλάμβανε τις ευθύνες του.

Η επανάληψη έχει σημασία και προσφέρεται για ερμηνείες. Γιατί από το 41% του 2023 κατεβαίνει στο 25% ενώ παράλληλα δηλώνει ότι διεκδικεί αυτοδυναμία: Εμπειροι παρατηρητές και αναλυτές των κινήσεων του Κ. Μητσοτάκη σημειώνουν ότι με βάση αυτό τον εκλογικό πήχη τον οποίο συνδέει με την παραμονή του στην ηγεσία της ΝΔ, ένα 27% ή 28% θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ως αποδεκτό αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια: Ενώ εξακολουθεί να μιλά για αυτοδυναμία, στην πράξη εισάγει στη δημόσια συζήτηση έναν πολύ χαμηλότερο πήχη για την προσωπική του πολιτική λογοδοσία.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εύλογο: Γιατί ένας πρωθυπουργός που ζητά τρίτη αυτοδύναμη θητεία επιμένει να εξηγεί ποιο είναι το κατώτατο ποσοστό που θα τον υποχρέωνε να αναλάβει τις ευθύνες του; Το βέβαιο είναι ότι προετοιμάζει την πολιτική ανάγνωση ενός αποτελέσματος πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Ανάμεσα στο 41% του 2023 και στο 25% που θέτει ως όριο για να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΝΔ υπάρχει το 28% των ευρωεκλογών 2024 που καταγράφεται ως εκτίμηση ψήφου σε πολλές δημοσκοπήσεις...

Α.