Κλειστά χαρτιά για την παρουσίαση της αυτοβιογραφίας της.

Για τις 10 Δεκεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής, έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση της αυτοβιογραφίας της Ντόρας Μπακογιάννη και οι προσκλήσεις έχουν ήδη αρχίσει να φεύγουν. Εκείνο, όμως, που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τα πρόσωπα που θα αναλάβουν να το παρουσιάσουν. Κι αυτό γιατί η Ντόρα, που συνήθως δεν δυσκολεύεται να μιλήσει για οτιδήποτε, αυτή τη φορά παριστάνει τη Σφίγγα.

Όσοι τη ρωτούν ποιοι θα βρεθούν στο πάνελ δεν καταφέρνουν να της αποσπάσουν ούτε λέξη. Κρατάει τα χαρτιά της ερμητικά κλειστά, αφήνοντας να καλλιεργείται η προσμονή για κάποια έκπληξη.

Και επειδή η Ντόρα γνωρίζει όσο λίγοι τους πολιτικούς συμβολισμούς, η σύνθεση του πάνελ μπορεί τελικά να αποδειχθεί εξίσου ενδιαφέρουσα με όσα θα γράφει η αυτοβιογραφία της.

Α.