«Δεν ισχύει αυτό που είπε ο κ. Καραμανλής ότι η απλή ενημέρωση ανοίγει ένα επικίνδυνο μονοπάτι», τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Ως ασήμαντη χαρακτήρισε η Ντόρα Μπακογιάννη τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία, τονίζοντας ότι πρόκειται για τη χαμηλότερη διπλωματική κίνηση. Η βουλευτής Χανίων της ΝΔ τόνισε πως η γαλλική πλευρά προχώρησε σε αυτή την κίνηση «για να έχει το κεφάλι της ήσυχο».

«Έγινε μια ενημέρωση σε όλες τις χώρες που έχουν το οποιοδήποτε ενδιαφέρον στο θέμα»

«Όλο το Σαββατοκύριακο διάβαζα ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε σε πόλεμο. Δέχθηκα και τηλεφωνήματα. Η Ελλάδα και η Κύπρος έδωσε την άδεια. Είναι έναν καλώδιο που δεν χρειάζεται κανένας να προχωρήσει σε οποιαδήποτε κίνηση. Στο εσωτερικό της Τουρκίας ανέβηκαν οι τόνοι. Η επίσημη Άγκυρα δέχθηκε μια ρηματική διακοίνωση, η χαμηλότερη διπλωματική κίνηση. Έγινε μια ενημέρωση σε όλες τις χώρες που έχουν το οποιοδήποτε ενδιαφέρον στο θέμα», είπε στον ΑΝΤ1 και συνέχισε: «Για μένα είναι ασήμαντο. Λυπάμαι γι’ αυτά που γράφονται. Είναι σαν να αποδέχονται ότι η Ελλάδα έχει χάσει κάποιο κυριαρχικό δικαίωμα. Η Ελλάδα και η Κύπρος έδωσαν την άδεια, προχωράει το καλώδιο χωρίς περαιτέρω εντάσεις. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ήρεμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Τουρκία ενημερώθηκε και είναι ευχαριστημένη, ενώ κάποτε ζητούσε να δώσει άδεια».

«Η Γαλλία προχώρησε στη ρηματική διακοίνωση για να μην υπάρξουν εντάσεις στην περιοχή»

«Η Γαλλία το έκανε θέλει να έχει απολύτως το κεφάλι της ήσυχο και να μην υπάρξουν εντάσεις στην περιοχή. Για να προστατέψει το πλοίο της και να μην υπάρχει ένταση στην περιοχή. Δεν αναγνωρίζει δικαιοδοσία και το να το λέμε εμείς αυτό είναι τεράστιο λάθος. Το να βγαίνουν δημοσιογράφοι, αναλυτές και η αντιπολίτευση να το λέει αυτό είναι λάθος, είναι ενάντια στα συμφέροντά μας γιατί δεν έχει βάση. Περνάει το καλώδιο κανονικά, είναι έργο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Στην τουρκική διπλωματία δεν είναι αρχάριοι. Ξέρουν πού τους παίρνει και πού όχι. Παλιότερα το έργο δεν ήταν θωρακισμένο όπως είναι σήμερα, είχε πολλές ουρές. Δεν πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση αιφνιδιάστηκε, δεν το ξέρω. Εγώ δεν έχω αιφνιδιαστεί», είπε ακόμα και πρόσθεσε: «Αν ήμουν επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα ήμουν πολύ ευχαριστημένη γιατί θα περνούσε μια φάση περιττής έντασης, όπως είχαμε παλιότερα στην Κάσο. Αυτή η ιστορία θα κρατήσει 6 μήνες, δεν θα λήξει αύριο. Γι' αυτό το θέμα η αίσθησή μου είναι ότι οι Τούρκοι γνωρίζοντας πού έχουν φτάσει τα όριά τους, κάνουν μια διαχείριση στο εσωτερικό τους γιατί «εθνικοπατριώτες» υπάρχουν και στις δύο χώρες. Αλί και τρισαλί αν άνθρωποι χωρίς γνώση και μέτρο έχουν την ευθύνη της άσκησης της εξωτερικής πολιτικής».

«Δεν ισχύει αυτό που είπε ο Καραμανλής»

«Δεν ισχύει αυτό που είπε ο κ. Καραμανλής ότι η απλή ενημέρωση ανοίγει ένα επικίνδυνο μονοπάτι. Δεν έχει καμία σχέση η απλή ενημέρωση με αναγνώριση δικαιοδοσίας. Όποιον νομικό διεθνούς δικαίου κι αν ρωτήσεις θα πάρεις την ίδια απάντηση. Η απάντηση στο τουρκολιβυκό μνημόνιο – που ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη για μας – ήταν τόσο άμεση και τόσο ισχυρή που δεν το περίμενε η Τουρκία», υπογράμμισε και κατέληξε: «Ας σταματήσουμε το αυτομαστίγωμα και ότι η Ελλάδα είναι αδύναμη. Δεν είμαστε υπερδύναμη, αλλά είμαστε μια χώρα που είναι ήρεμη δύναμη και στην τελική ανάλυση το αποτέλεσμα μετράει. Το καλώδιο θα περάσει χωρίς καμία άδεια από την Τουρκία».

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