«Το σοβαρό ΠΑΣΟΚ της εξωτερικής πολιτικής, που το υπηρέτησε ο Πάγκαλος, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα μέσα στο κόμμα», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Τα «βέλη» της τόσο στην ΕΛΑΣ, όσο και στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε η Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας πως τα δύο κόμματα συναγωνίζονται το ένα το άλλο για το ποιος θα πει τη μεγαλύτερη ύβρη».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η βουλευτής Χανίων ανέφερε για τη χθεσινή ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, με την οποία κάλεσε την κυβέρνηση «να το βουλώσει», ότι «τα έχουν λίγο παίξει».

Για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν του βγήκε το καινούργιο προφίλ του πιο συνειδητού και ήρεμού, δεν μπορούσε να το υπηρετήσει και από εκεί και πέρα άλλαξε και έγινε πάλι εαυτός του, διότι ήταν αμήχανος με το καινούργιο προφίλ».

Για την αύξηση της έντασης στο πολιτικό σκηνικό η «γαλάζια» βουλευτής σημείωσε ότι η ΝΔ δεν αμύνεται. «Όταν σε αποκαλούν αρχιερέα της διαφθοράς αμύνεσαι. Ο κ. Μητσοτάκης είναι οκτώ χρόνια πρωθυπουργός, παίρνει 20 αποφάσεις την ημέρα. Αν κάποιος έχει βρει κάτι μεμπτό πάει στον εισαγγελέα και το καταγγέλει. Αν οκτώ χρόνια δεν τους έχεις βρει τίποτα δεν μπορεί να παίζεις αυτό το χαρτί» υπογράμμισε ο κ. Μπακογιάννη.

Παράλληλα, κατηγόρησε τα δύο κόμματα ότι δεν έχουν «φρένο» ούτε στις τοποθετήσεις τους για την εξωτερική πολιτική κάτι που όπως είπε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.

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Όπως εκτίμησε η οι συγκεκριμένες επιθέσεις δεν βλάπτουν τη ΝΔ, καθώς υποστήριξε ότι τα εθνικά θέματα αποτελούν «το ισχυρό χαρτί της ΝΔ». Ωστόσο επεσήμανε ότι επηρεάζουν το επίπεδο της πολιτικής και του μηνύματος που περνάει προς τα έξω.

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, η κ. Μπακογιάννη τα εκτίμησε ότι μετά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ο Τραμπ θα κάνει ότι είναι δυνατόν για να τελειώσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ερώτημα, όπως είπε, είναι πώς θα τελειώσει γιατί σημείωσε ότι δεν υπάρχει «καλή λύση» στο τραπέζι.

Τόνισε ότι οι πολίτες καταψήφισαν τον Τραμπ διότι άλλα τους είπε και άλλα έπραξε. «Τους είπε ότι δεν θα κάνει κανέναν πόλεμο και ότι θα ρίξει τις τιμές. Αντίθετα έκανε πόλεμο, δεν τελείωσε τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπως είχε δεσμευτεί, και οι τιμές ανέβηκαν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή».

Αιχμές άφησε για την αντιπολίτευση και με αφορμή της ενδιάμεσες εκλογές, λέγοντας, ότι στις ΗΠΑ καταψήφισαν τον Τραμπ γιατί οι πολίτες ξέρουν ότι η ακρίβεια είναι «ακρίβεια Τραμπ». «Εδώ δεν πιστεύει κανείς ότι αν ψηφίσουν Τσίπρα ή Ανδρουλάκη θα ανοίξουν αυτοί τα στενά του Ορμούζ ή θα λύσουν το πρόβλημα του Ιράν».

Ανέφερε ακόμη ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που δίνει επιδοτήσεις για τη βενζίνη και το πετρέλαιο.

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης η κυρία Μπακογιάννη σημείωσε ότι «το καλώδιο είναι ένα θέμα στο οποίο με βάση το διεθνές δίκαιο έχουμε απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει ζήτημα. Άλλο είναι το θέμα μας με την Τουρκία. Το θέμα μας με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα μας και η ΑΟΖ. Εκεί πρέπει να επιμείνουμε, αυτό πρέπει να λύσουμε».

«Το σοβαρό ΠΑΣΟΚ είναι στα αζήτητα»

Στο ερώτημα πιο κόμμα θεωρεί ότι θα καταγράψει υψηλότερο ποσοστό στις εκλογές μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, η βουλευτής Χανίων της ΝΔ επεσήμανε: «Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ περισσότερα και σοβαρότερα στελέχη από τον Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει δύο τάσεις. Το παλιό λαϊκίστικο ΠΑΣΟΚ και το σοβαρό ΠΑΣΟΚ στην εξωτερική πολιτική.

Το σοβαρό ΠΑΣΟΚ της εξωτερικής πολιτικής, που το υπηρέτησε ο Πάγκαλος, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα μέσα στο κόμμα. Και ο κίνδυνος είναι να μπουν σε έναν διαγωνισμό λαϊκισμού στην εξωτερική πολιτική, το οποίο για ένα σοβαρό κόμμα είναι θανάσιμο λάθος».

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