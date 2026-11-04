«Η αλλαγή ήρθε από τα κάτω προς τα πάνω και εμπνέει και τον δικό μας αγώνα.Από την κοινωνία, για την κοινωνία» τονίζει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ.

Το μήνυμα ότι καμία πολιτική δύναμη δεν είναι ανίκητη και ότι η κοινωνία μπορεί να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό της πολιτικής αλλαγής αναδεικνύει στη δήλωσή του ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, με αφορμή τα εκλογικά αποτελέσματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως σημειώνει «Την Τρίτη εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν. Ψήφισαν κατά της αυθαιρεσίας και της καταστολής του ICE. Ψήφισαν κατά της ρητορικής μίσους. Ψήφισαν κατά της ακροδεξιάς. Κέρδισε μια άλλη πολιτική, η πολιτική που ζητάει εξάλειψη των ανισοτήτων, που ζητάει μια δίκαιη κοινωνία με ισότιμη πρόσβαση σε ένα καλό σύστημα υγείας. Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν με μεγάλη διαφορά και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία, με πολύ ενισχυμένες τις δυνάμεις της Αριστεράς.»

«Η αλλαγή ήρθε από τα κάτω προς τα πάνω και εμπνέει και τον δικό μας αγώνα. Από την κοινωνία, για την κοινωνία», καταλήγει στη δήλωσή του.