«Ηττήθηκαν οι ολιγάρχες που επενδυσαν δισεκατομμύρια υπερ των τραμπικών υποψηφίων, μόνο ο Μασκ 250 εκατομμύρια στο Τέξας. »

Στις πολιτικές ανακατατάξεις που καταγράφονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών αλλά και στα μηνύματα που προκύπτουν από το εκλογικό αποτέλεσμα, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Νίκος Κοτζιάς, κάνοντας λόγο για την ανάδειξη μιας νέας κοινωνικής συμμαχίας που διαμόρφωσε τους εκλογικούς συσχετισμούς.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά «Σήμερα στις ΗΠΑ οι εκλογείς τιμώρησαν εκεινους που τιμωρητικά διαλύουν την ζωή τους. Μία καινούργια κοινωνική συμμαχία κέρδισε τις εκλογές: νεολαία (το 65%), έγχρωμοι και λατίνος (το 62%), μεσαία στρώματα και τμήματα της εργατικης τάξης, ριζοσπαστικές ιδέες, με ενισχυμένη την αριστερά του δημοκρατικού κόμματος και τους ανεξάρτητους.

Για πρώτη φορά εκλέχτηκε μαύρη γυναίκα κυβερνήτης πολιτείας όπως και Λατίνο γυναίκα και μάλιστα στο Τέξας που στέλνει και Λατίνο γερουσιαστή στην Γερουσία, ένα σπουδαίο ταλέντο και ρήτορα. Τα θέματα που σφράγισαν την ήττα του Τραμπ ηταν η οικονομία, ιδιαίτερα η ακρίβεια, τα προβλήματα της καθημερινότητας, η διαφθορά των κυβερνώντων και των πλούσιων με αύξηση στις κοινωνικές ανισότητες και η εξωτερική πολιτική - πόλεμοι.

Ηττήθηκαν οι ολιγάρχες που επενδυσαν δισεκατομμύρια υπερ των τραμπικών υποψηφίων, μόνο ο Μασκ 250 εκατομμύρια στο Τέξας. Ηττήθηκαν και οι υποψήφιοι που επέβαλε προσωπικα ο Τραμπ. Πολλά διδακτικά για ολους μας. Σημερα χαμογέλασα για λίγο και πήρα κουραγιο για το ενωτικό σχέδιο που υποστηρίζω και θα εξηγήσω με δύο άρθρα που έχω ετοιμάσει.»

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