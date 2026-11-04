Δείτε τα αποτελέσματα της σημερινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Το ποσό των 2.070.000 ευρώ κλήρωσε το Λαϊκό Λαχείο και τυχερός αριθμός είναι ο: 8147 της 3ης σειράς με στοιχείο Δ.

Ο λαχνός δεν έχει πωληθεί και στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ. Επίσης το ποσό των 260.758 ευρώ μεταφέρεται και προστίθεται στην επόμενη κλήρωση.

Ο αριθμός 48044 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ. Ενενήντα αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ, επίσης 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ, 990 αριθμοί κερδίζουν από 100 ευρώ και 200 αριθμοί κερδίζουν από 50 ευρώ.

Δείτε την κλήρωση

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