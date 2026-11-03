Ένα εκατομμύριο ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στη σημερινή κλήρωση (3/11).
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 14, 25, 27, 33 και Τζόκερ το 9.
Στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ και δεν βρέθηκαν νικητές στις δύο πρώτες κατηγορίες. Έξι δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1).
Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=KC99KAhMmnM}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)