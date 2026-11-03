Μια νέα κλήρωση έχουμε σήμερα από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 33 εκατ. ευρώ.
Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 20:00 και μετά τις 21:15 που θα γίνει η κλήρωση θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.
Σημειώνεται ότι από τις 20:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:
α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης
β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και
γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων