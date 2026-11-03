Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη η εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Όπως τόνισε ο διοικητής του «ελληνικού FBI» Υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης μέσα σε δύο χρόνια η υπηρεσία έχει επιληφθεί 1.514 υποθέσεις, 262 εγκληματικές οργανώσεις, έχουν προκύψει 5.761 κατηγορούμενοι και έχει συλληφθεί 3.337 άτομα, εκ των οποίων 826 έχουν προφυλακισθεί.
Από την πλευρά του ο αρχηγός της ΕΛΑΣ Δημήτρης Μάλλιος σημείωσε ότι τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της ΔΑΟΕ δεν είναι απλά στατιστική και αριθμοί, αλλά η αδιάψευστη αποτύπωση μιας νέας σύγχρονης στρατηγικής.
«Το σύγχρονο οργανωμένο έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές ενέργειες, αλλά με σκληρή μεθοδική και συστηματική ερευνητική εργασία» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κος Μάλλιος.
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