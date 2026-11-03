Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε εκβιασμούς, εκρήξεις με χειροβομβίδες, καθώς και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη πέντε ατόμων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τέσσερα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.