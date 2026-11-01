Πώς τον εντόπισε η Αστυνομία μέσω social media.

Στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε 64χρονος ημεδαπός οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου, ο οποίος μετέτρεπε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής σε «πίστα» αγώνων, καταγράφοντας τις επικίνδυνες πράξεις του σε βίντεο που στη συνέχεια δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν, βάζοντας τέλος στην επικίνδυνη συμπεριφορά του, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι ταχύτητες που ανέπτυσσε ξεπερνούσαν τα 290 χλμ/ώρα. σε δρόμους όπως η Λεωφόρος Αθηνών, η Λεωφόρος Σχιστού και η Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος, η οποία απεστάλη στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αναλυτικά:

Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου ο οποίος κινούμενος σε Λεωφόρους στην Αττική (Λεωφόρος Αθηνών, Λεωφόρος Σχιστού – Σκαραμαγκά) αλλά και στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα με ταχύτητες που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσαν τα 290 χλμ/ώρα, ενώ προέβαινε και σε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

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Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό και ταυτοποίησαν τον 64χρονο ημεδαπό, ως τον οδηγό του αυτοκινήτου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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