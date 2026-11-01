Φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια άσκησης σκοποβολής στο Λος Άντζελες.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31/10) ο γνωστός χολιγουντιανός σκηνοθέτης Μάικλ Μαν έπειτα από ακούσιο αυτοτραυματισμό από όπλο στο πόδι.

Όπως αναφέρει το TMZ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου κατά τη διάρκεια άσκησης σκοποβολής στις εγκαταστάσεις του κλειστού σκοπευτηρίου «The Range LA». Ο σπουδαίος σκηνοθέτης τραυματίστηκε όταν το πιστόλι που προσπάθησε να βάλει στη θήκη του για άγνωστο λόγο εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα η σφαίρα να πλήξει το πόδι του.

Ο 83χρονος δέχτηκε επιτόπου τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο καθώς στο χώρο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας του Λος Άντζελες και της Πυροσβεστικής για την ασφαλή μεταφορά του.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές αποκλείουν οποιαδήποτε πρόθεση ή εμπλοκή τρίτου προσώπου, ενώ αποδίδουν το περιστατικό σε λανθασμένο χειρισμό από τον Μάικλ Μαν.