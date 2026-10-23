«Σας ευχαριστώ όλες και όλους για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας που πραγματικά με συγκίνησαν!», ανέφερε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Ανάρτηση για την έκτακτη χθεσινή μεταφορά του στο Ιπποκράτειο, μετά από επεισόδιο προκάρδιου άλγους (όπως ανέφερε το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου), έκανε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

«Μια ξαφνική αδιαθεσία, χθες, με οδήγησε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σας ευχαριστώ όλες και όλους για το ενδιαφέρον και την αγάπη σας που πραγματικά με συγκίνησαν!

Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά!

Ευχαριστώ θερμά τόσο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου νοσοκομείου για την φροντίδα, όσο και του ιατρείου της Βουλής το οποίο αρχικά αξιολόγησε την κατάσταση της υγείας μου.

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Να είστε καλά και να προσέχετε!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Το χθεσινό ανακοινωθέν του Ιπποκράτειου

«Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Γιώργος Κώτσηρας, λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους.

Υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο που ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες».