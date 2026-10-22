Δεν διατρέχει κίνδυνο η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Κώτσηρα.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ βρισκόταν στη Βουλή.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Γιώργος Κώτσηρας εμφάνισε επεισόδιο προκάρδιου άλγους, έγιναν οι ανάλογες εξετάσεις και εντός ολίγων ωρών αναμένεται να λάβει εξιτήριο, καθώς τα αποτελέσματα ήταν φυσιολογικά.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών κ. Γιώργος Κώτσηρας, λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους.

Υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο που ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες.»