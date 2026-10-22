Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Γιώργος Κώτσηρας, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη Βουλή.

Καλά είναι τα νέα για την υγεία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Γιώργου Κώτσηρα, που αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη Βουλή.

Ο αναπληρωτής υπουργός μετέβη στο ιατρείο της Βουλής, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία την κλήση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ενημέρωση των συνεργατών του ο αναπληρωτής υπουργός είναι καλά στην υγεία του, υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και παραμένει στο νοσοκομείο.

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