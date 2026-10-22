Με απόφαση του δημάρχου Σερρών τα δύο σχολεία θα παραμείνουν κλειστά στις 23 και 26 Οκτωβρίου για την ασφάλεια των μαθητών ενώ τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης.

Κλειστά θα παραμείνουν για τις επόμενες δύο μέρες το 10ο και το 24ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών καθώς λίγο πριν το σχόλασμα των μαθητών αποκολλήθηκε σοβάς στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος. Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή δεν βρίσκονταν στο σημείο μαθητές ή εκπαιδευτικοί και δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Για το συμβάν ενημερώθηκε αμέσως ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδείας, Παναγιώτης Κεΐσογλου, ο οποίος ανακοίνωσε την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων για την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και την ερχόμενη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και τη διεξαγωγή των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στο σχολικό συγκρότημα πραγματοποιήθηκε αυτοψία από κλιμάκιο του Δήμου, στο οποίο συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Παναγιώτης Κεΐσογλου, και μηχανικός της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της αποκόλλησης. Από το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να ξεκινήσει εκτεταμένος έλεγχος του κτηρίου από ειδικό εργολάβο, με τη χρήση σκαλωσιάς, ώστε να εντοπιστούν τυχόν σαθρά ή επικίνδυνα σημεία. Όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας, εάν διαπιστωθούν προβλήματα που εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο, οι απαραίτητες επισκευές θα πραγματοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση που εντοπιστούν φθορές οι οποίες δεν απειλούν άμεσα την ασφάλεια, οι εργασίες συντήρησης θα προγραμματιστούν για την περίοδο των Χριστουγέννων.

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Κλειστά σχολεία στις Σέρρες: Η ανακοίνωση του Δήμου για το 10ο & 24ο Δημοτικό Σχολείο

Σε αναστολή λειτουργίας τίθεται από την Παρασκευή 23 έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, με απόφαση του Δήμου Σερρών, το 10ο & 24ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, μετά την αποκόλληση τμήματος επιχρίσματος από την οροφή του εσωτερικού χώρου της εισόδου του σχολικού κτηρίου, η οποία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Δήμου Σερρών, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να διερευνήσει τις αιτίες που προκάλεσαν την αποκόλληση. Το κλιμάκιο αποτελούνταν από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Παναγιώτη Κεΐσογλου και από μηχανικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποκόλληση του τμήματος επιχρίσματος σημειώθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί εμφανής ένδειξη υγρασίας ή άλλης φθοράς στο συγκεκριμένο σημείο.

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Κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας, προκειμένου να διερευνηθεί η έκταση του προβλήματος και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες άρσης της επικινδυνότητας. Η αναστολή λειτουργίας κρίνεται αναγκαία, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος του κτηρίου, να προσδιοριστούν και να υλοποιηθούν όλες οι αναγκαίες παρεμβάσεις και να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας για τις μαθήτριες τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό. Προτεραιότητα του Δήμου Σερρών είναι η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας και η διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων. Tα μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.