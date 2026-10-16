«Δεν παζαρεύουμε την ασφάλεια των μαθητών» – Προειδοποίηση της ΟΛΜΕ για την ανάγκη για προσεισμικούς ελέγχους στα σχολεία.

Έντονη ανησυχία για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών εκφράζει η ΟΛΜΕ, ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση των προσεισμικών ελέγχων, την αποκατάσταση των προβλημάτων στα σχολικά συγκροτήματα και την ουσιαστική χρηματοδότηση των αναγκαίων παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) που επικαλείται η ΟΛΜΕ, έχουν συμπληρωθεί δελτία πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου για 29.522 σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από αυτά, τα 5.770, τα οποία αντιστοιχούν σε 3.526 σχολικές μονάδες, έχουν χαρακτηριστεί Α΄ προτεραιότητας για περαιτέρω έλεγχο, ενώ 149 περιπτώσεις απαιτούν άμεση κτιριακή παρέμβαση, προκειμένου να διασφαλιστούν η αντοχή και η λειτουργικότητά τους.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι επόμενες φάσεις των ελέγχων και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται στα σχολικά κτίρια. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «Η κατάσταση των σχολικών κτιρίων και των ΚΕΔΑΣΥ είναι ανησυχητική. Σε μια χώρα με υψηλότατο δείκτη σεισμικότητας, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια ο πλήρης και ουσιαστικός προσεισμικός έλεγχος όλων των σχολείων σε δευτεροβάθμιο επίπεδο (με πρώτα φυσικά τα σχολεία που έχουν χαρακτηριστεί Α’ Προτεραιότητας από τον Α/θμιο Προσεισμικό Έλεγχο) και μετέπειτα σε τριτοβάθμιο επίπεδο, με ευθύνη της Πολιτείας.»

149 περιπτώσεις σχολείων απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΟΛΜΕ στο γεγονός ότι περίπου το 20% των περιπτώσεων για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί δελτία πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου έχει ενταχθεί στην κατηγορία Α΄ προτεραιότητας για περαιτέρω διερεύνηση. Συγκεκριμένα, τα 5.770 δελτία αντιστοιχούν σε 3.526 σχολικές μονάδες, οι οποίες θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο των επόμενων σταδίων ελέγχου.

Παράλληλα, 149 περιπτώσεις απαιτούν άμεσες κτιριακές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ανακοίνωση. Η ΟΛΜΕ ζητά να υπάρξει συγκεκριμένος σχεδιασμός για την αποκατάσταση των προβλημάτων, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος δεν αποτελεί έλεγχο στατικής και αντισεισμικής επάρκειας ούτε πιστοποιεί την καταλληλότητα ενός κτιρίου για χρήση. Πρόκειται για το αρχικό στάδιο αξιολόγησης, μέσω του οποίου καθορίζεται η προτεραιότητα για περαιτέρω διερεύνηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dluadtfqiqf5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου: Ωραίες οι ράμπες, αλλά τα σχολεία χρειάζονται και αντισεισμική θωράκιση

Με ιδιαιτερα καυστικό τόνο η ΟΛΜΕ ασκεί κριτική στο πρόγραμμα αναβάθμισης των σχολικών μονάδω το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις σε αυλές, ράμπες και τουαλέτες δεν απαντούν στο κρίσιμο ζήτημα της στατικής επάρκειας και της αντισεισμικής προστασίας των σχολικών κτιρίων.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά «η κυβέρνηση διαφημίζει σαν κοσμογονία το πρόγραμμα “Μαριέτα Γιαννάκου”, το οποίο έχει πραγματοποιηθεί σε 670 σχολεία, με στόχο να φτάσει τα 2.000 σε κάποια χρόνια, ενώ το σύνολο των σχολικών μονάδων ανέρχεται σε πάνω από 13.000! Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση την ανάγκη για ουσιαστικό προσεισμικό έλεγχο, ελέγχους στατικότητας, αλλά ούτε και την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις-συντηρήσεις-διορθώσεις-επισκευές των σχολικών κτιρίων. Αφορά παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα πεδία, όπως αύλειους χώρους, ράμπες, τουαλέτες ΑμΕΑ, εξωτερικούς καλλωπισμούς και αυτά φυσικά απαραίτητα, την ώρα όμως που οι πραγματικές ανάγκες των σχολικών κτιρίων είναι πολύ μεγαλύτερες και βαθύτερες. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαπιστώνουμε πως βρίσκουν, δυστυχώς, πεδίο να διαφημίσουν την “κοινωνική τους ευαισθησία” οι συστημικές τράπεζες, την ώρα που απολαμβάνουν καθεστώς φοροασυλίας (αναβαλλόμενος φόρος) και τα καθαρά κέρδη τους έφτασαν περίπου τα 4,5 δις ευρώ το 2025. Από την άλλη, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν απαντά σε καμία περίπτωση στην εκρηκτική ανάγκη για ασφαλή και καλοσυντηρημένα σχολεία.»

Έξι σχολικά κτίρια κρίθηκαν ακατάλληλα στο παραπέντε της φετινής σχολικής χρονιάς

Στην ανακοίνωσή της, η ΟΛΜΕ αναφέρεται σε έξι σχολικά κτίρια που κρίθηκαν ακατάλληλα λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά μαθητών σε άλλους χώρους. Μεταξύ των περιπτώσεων που κατονομάζονται είναι το 1ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, το Εσπερινό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων, το 2ο και το 3ο Γυμνάσιο Ξάνθης, καθώς και κτίριο του 3ου Γυμνασίου Σερρών. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, για τη στέγαση των μαθητών χρειάστηκε να αξιοποιηθούν άλλοι χώροι, μεταξύ των οποίων σχολικά κτίρια που ήδη φιλοξενούν διαφορετικές εκπαιδευτικές μονάδες, αλλά και ιδιωτικός χώρος. Οι εξελίξεις αυτές επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της επάρκειας των σχολικών υποδομών και της ανάγκης να υπάρχει έγκαιρος έλεγχος, ώστε να αποφεύγονται αιφνιδιαστικές αλλαγές στη λειτουργία των σχολείων.

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ αναφέρεται στο Γυμνάσιο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, του οποίου το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο. Για την περίπτωση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη στατικής επάρκειας, ενώ εξετάζεται η μεταφορά του σχολείου σε κτίριο που στο παρελθόν στέγαζε Δημοτικό Σχολείο. Η Ομοσπονδία επισημαίνει, επίσης, ότι το Γυμνάσιο λειτουργεί σε απογευματινή βάρδια, χρησιμοποιώντας το κτίριο του Γενικού Λυκείου Πευκοχωρίου, για το οποίο καταγράφονται επίσης προβλήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm0iqfi329sh?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Γερασμένα» τα σχολικά κτίρια

Πέρα από τα ζητήματα αντισεισμικής προστασίας, η ανακοίνωση καταγράφει περιστατικά που σχετίζονται με τη συντήρηση και την καθημερινή ασφάλεια των σχολικών χώρων. Ειδικότερα, η ΟΛΜΕ αναφέρει πτώσεις σοβάδων σε σχολεία διαφόρων περιοχών της χώρας, μεταξύ άλλων στη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία, την Πάτρα, τον Κορυδαλλό και την Αιτωλοακαρνανία. Τα περιστατικά αυτά, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, καταδεικνύουν την ανάγκη συστηματικής συντήρησης των κτιρίων και έγκαιρης αντιμετώπισης των φθορών.

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτει η ΟΛΜΕ αφορά την ηλικία των σχολικών κτιρίων και τους κανονισμούς με βάση τους οποίους κατασκευάστηκαν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περίπου το 30% των σχολικών μονάδων έχει κατασκευαστεί με αντισεισμικές προδιαγραφές που εφαρμόστηκαν από το 1985 και μετά, ενώ το υπόλοιπο 70% έχει ανεγερθεί χωρίς αντίστοιχες σύγχρονες προδιαγραφές ή με βάση παλαιότερους κανονισμούς, όπως εκείνος του 1959. Η Ομοσπονδία σημειώνει, επίσης, ότι υπάρχουν σχολικές μονάδες για τις οποίες, όπως υποστηρίζει, δεν υπάρχει οικοδομική άδεια. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται στην ανακοίνωση για να υπογραμμιστεί η ανάγκη να αξιολογηθεί η κατάσταση του σχολικού κτιριακού αποθέματος και να σχεδιαστούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις με βάση την ηλικία, τα χαρακτηριστικά και τα ευρήματα των ελέγχων κάθε κτιρίου.

Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η περιορισμένη χρηματοδότηση και η υποστελέχωση των Δήμων, στους οποίους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι δημοτικές υπηρεσίες συχνά αδυνατούν να ανταποκριθούν στο σύνολο των αιτημάτων που υποβάλλονται από τις σχολικές μονάδες. Όπως αναφέρει, ακόμη και όταν πραγματοποιούνται έλεγχοι και εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις, η εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για τις επισκευές μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη. Οι παρεμβάσεις που απαιτούνται σε ορισμένα κτίρια μπορεί να έχουν υψηλό κόστος, ιδιαίτερα όταν χρειάζονται εκτεταμένες επισκευές ή εργασίες ενίσχυσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyjy56ez11d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα αιτήματα της ΟΛΜΕ για την ασφάλεια των σχολείων

Η Ομοσπονδία θέτει σειρά αιτημάτων προς την Πολιτεία, επιμένοντας ότι η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Ειδικότερα, ζητά:

Την ολοκλήρωση των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων σε όλες τις σχολικές μονάδες και τα ΚΕΔΑΣΥ, με προτεραιότητα σε όσες έχουν χαρακτηριστεί Α΄ προτεραιότητας.

Την άμεση επισκευή και ανακατασκευή σχολικών κτιρίων και ΚΕΔΑΣΥ όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων με βάση τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Τη γενναία χρηματοδότηση των Δήμων και την ενίσχυσή τους με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.

Τη διενέργεια τακτικών ετήσιων ελέγχων με ευθύνη της Πολιτείας και τη συμμετοχή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Τη στελέχωση των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. (ΚΤΥΠ) με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό.

Την επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις σεισμού και πυρκαγιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dii8tjlowvjt?integrationId=40599y14juihe6ly}