Η κακοκαιρία φέρνει στο φως τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το 23ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, με τα νερά της βροχής να εισέρχονται από τα παράθυρα των τάξεων.

Tο πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική ανέδειξε το σημαντικό πρόβλημα του 23ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών που κάθε φορά που βρέχει, μπαίνουν νερά από τα παράθυρα και πλημμυρίζουν αίθουσες.

Η σημερινή βροχή αποτελεί μια ακόμη αφορμή για να εκφράσουν οι εκπαιδευτικοί την έντονη διαμαρτυρία τους για τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο κάθε φορά που βρέχει.Οι αίθουσες, αντί να αποτελούν ασφαλείς χώρους μάθησης, βρίσκονται αντιμέτωπες με την εισροή νερών, δημιουργώντας μια εικόνα που προκαλεί αγανάκτηση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν τις ευθύνες των αρμόδιων φορέων και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να αποκατασταθούν τα προβλήματα και να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες για μαθητές και δασκάλους.

Όπως καταγγέλλουν στο Dnews οι εκπαιδευτικοί από τον Σύλλογο ΠΕ Ανατολικής Αττικής «Δεν είναι η πρώτη φορά κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζει το 23ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.

Χωρίς πάτο το βαρέλι της αθλιότητας του Δήμου Αχαρνών. Η παιδεία δεν είναι κόστος. Λεφτά για παιδεία, υγεία, όχι για τα κέρδη και τους πολέμους των λίγων.» Τα προβλήματα των υποδομών του σχολείου σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς είναι γνωστά στον Δήμο που επιλέγει συνειδητά να τα παραβλέπει. Όπως τονίζουν η σημερινή εικόνα με τα νερά να μπαίνουν μέσα στην τάξη επαναφέρει με επιτακτικό τρόπο το ερώτημα για το πότε θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες για τη σχολική κοινότητα. «Πόσες ακόμη φορές πρέπει να πλημμυρίσει το 23ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών για να δοθεί οριστική λύση;»

{https://www.facebook.com/watch/?v=2356636261826788}