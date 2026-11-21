Συνεργάτης του πρωθυπουργού αποκλείει σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-κόμματος Σαμαρά.

Όσο η ΝΔ παραμένει δημοσκοπικά κάτω από το 30% ενισχύονται τα σενάρια για ανάγκη σχηματισμού τρικομματικής κυβέρνησης συνεργασίας. Γι αυτό, άλλωστε, ακούγεται (ξανά) το όνομα του Ευάγγελου Βενιζέλου ως προσώπου που θα μπορούσε να ηγηθεί μιας κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-κόμματος Σαμαρά.

Επειδή ο σχετικός θόρυβος συνεχίζεται, συνεργάτης του πρωθυπουργού, συζητώντας με τη στήλη, διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συνεργαστεί η ΝΔ με το κόμμα Σαμαρά ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα στα δεξιά της. Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το κυβερνών κόμμα δεν θα βρεθεί σ αυτή τη θέση ανάγκης, σημειώνοντας ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και άλλες λύσεις, όπως η προσχώρηση στην κυβερνητική πλειοψηφία βουλευτών από άλλα κόμματα. Και ο νοών νοείτω...

Α.