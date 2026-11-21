Το βράδυ των εκλογών θα μιλήσουν αυτοί που τώρα ενοχλούνται με τις προσχωρήσεις βουλευτών αλλά δεν αντιδρούν.

Όποιος τώρα ασκήσει κριτική στη στρατηγική της ηγεσίας θα πρέπει να είναι έτοιμος να φύγει, όπως ο Απ. Πάνας. Διαφορετικά θα κατηγορηθεί για υπονόμευση του κόμματος κατά την προεκλογική περίοδο και θα του χρεωθεί ευθύνη για το αποτέλεσμα, εφόσον δεν είναι καλό. Επειδή έτσι έχουν τα πράγματα, ακόμη και όσοι διαφωνούν έντονα με προσχωρήσεις βουλευτών τύπου Ν. Κασιμάτη αποφεύγουν να σηκώσουν τους τόνους.

Η στήλη γνωρίζει, για παράδειγμα, ότι πολλοί δεν καταλαβαίνουν γιατί στην Κέρκυρα ο έμπειρος και συνεπής Δ. Μπιάγκης θα πρέπει να ανταγωνιστεί με τον Αλ. Αυλωνίτη από το κόμμα Κασελάκη.

Η στήλη γνωρίζει, επίσης, ότι πρώην και νυν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή σε τηλεοπτικό πάνελ το βράδυ των εκλογών, όποτε και αν γίνουν, μετά το exit poll. Ο λόγος που τους κάλεσαν τόσο έγκαιρα είναι γιατί θεωρείται βέβαιο ότι θα βγάλουν βαρύ λογαριασμό στον Ν. Ανδρουλάκη, εφόσον δεν έχει πετύχει κάτι λιγότερο από τον εκλογικό του στόχο (τη νίκη) αλλά περισσότερο από την τρίτη θέση.

Α.