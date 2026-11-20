«Το δημόσιο χρήμα δεν μπορεί να είναι οικογενειακή υπόθεση», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ομολόγησε ότι υπάρχει ζήτημα αλλά ο κ. Λιάκος θα παραμείνει υφυπουργός και οι αδελφές του θα σταματήσουν οικειοθελώς τις απευθείας αναθέσεις πολύ μεγάλων ποσών δημοσίου χρήματος. Απόλυτη υποκρισία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σχολιάζοντας τα όσα είπε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που ως χθες κάλυπτε πλήρως τον υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Λιάκο, σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις των δύο αδελφών του από Δήμους, σήμερα προέτρεψε την οικογένεια να διευθετήσει το πρόβλημα της «σύγκρουσης συμφερόντων», καθώς ο υφυπουργός έχει αρμοδιότητα την Αυτοδιοίκηση.

Με λίγα λόγια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ομολόγησε ότι υπάρχει ζήτημα αλλά ο κ. Λιάκος θα παραμείνει υφυπουργός και οι αδελφές του θα σταματήσουν οικειοθελώς τις απευθείας αναθέσεις πολύ μεγάλων ποσών δημοσίου χρήματος. Απόλυτη υποκρισία.

Επαναλαμβάνουμε ότι το δημόσιο χρήμα δεν μπορεί να είναι οικογενειακή υπόθεση».