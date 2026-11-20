Κοινή ανακοίνωση του Υπεύθυνου ΚΤΕ Οικονομικών, βουλευτή Κοζάνης Π. Κουκουλόπουλου και του Τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

«Ο Προϋπολογισμός της Κυβέρνησης για το 2027 επιβεβαιώνει το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική εικόνα ευημερίας και την καθημερινότητα των πολιτών. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ είναι αποκαλυπτικά: το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στη σχετική σύγκριση», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ο Πάρις Κουκουλόπουλος και ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ.

«Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών θέτουν υπό αμφισβήτηση τις αισιόδοξες κυβερνητικές προβλέψεις. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά τους αντίστοιχους ρυθμούς στο 1,8% και στο 1,5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει επίσης ανάπτυξη 1,8% για το τρέχον έτος.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στις επενδύσεις: η Κομισιόν προβλέπει απότομη επιβράδυνση του ρυθμού αύξησής τους στο 2,5% το 2027, ενώ η Κυβέρνηση αναμένει αύξηση 7,9%. Η διαφορά των 5,4 ποσοστιαίων μονάδων εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη δυνατότητα διατήρησης της επενδυτικής δυναμικής μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο μέτωπο της ακρίβειας, οι προβλέψεις εντείνουν την ανησυχία. Το τελικό κείμενο του Προϋπολογισμού αναθεωρεί προς τα πάνω τον πληθωρισμό σε σχέση με το προσχέδιο, στο 4% για το 2026 και στο 2,8% για το 2027. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων, παρατείνοντας την πίεση στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Οι αποκλίσεις στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις και στον πληθωρισμό θέτουν ουσιαστικό ζήτημα αξιοπιστίας των κυβερνητικών προβλέψεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχα, η τοποθέτηση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επί των μακροοικονομικών προβλέψεων της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού 2027 χρειάζεται να συζητηθεί ουσιαστικά στο Κοινοβούλιο. Με ποια δεδομένα και ποιες παραδοχές αξιολογήθηκαν οι κυβερνητικές εκτιμήσεις; Πώς συνεκτιμήθηκαν οι αποκλίσεις από τις προβλέψεις των διεθνών οργανισμών και οι κίνδυνοι για την πορεία της οικονομίας;», συνεχίζει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Η Χώρα χρειάζεται έναν Προϋπολογισμό που μετατρέπει την ανάπτυξη σε πραγματική βελτίωση της ζωής των πολιτών. Με ισχυρότερη παραγωγική βάση, λιγότερες ανισότητες και μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια για τους πολλούς. Αυτό ακριβώς που περιλαμβάνει το εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής».