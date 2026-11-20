«Από το μπακαλοτέφτερο του κ. Πιερρακάκη στο μπακαλοτέφτερο της κυρίας Ζαχαράκη χιλιάδες κενά δρόμος» σχολιάζει καυστικά ο τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ.

Δεν λέει να κοπάσει ο σάλος για τα χιλιάδες κενά στα σχολεία αν και διανύουμε τα μέσα Νοέμβρη. Αυτή τη φορά ο βουλευτής και τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, στρέφεται κατά της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας με φόντο τις εξαγγελίες της Σοφίας Ζαχαράκη για την ανάπτυξη του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης EduPlan AI, με προϋπολογισμό 3,72 εκατομμυρίων ευρώ που θα επωμιστεί το βάρος της ψηγιακής καταγραφής και πρόβλεψη των εκπαιδευτικών κενών.

Όπως σχολιάζει σκωπτικά ο τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, η εν λόγω εξαγγελία για την περίφημη πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης που θα προβλέπει τις ανάγκες σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και θα υποστηρίζει τον προγραμματισμό της στελέχωσης των σχολείων γίνεται «για 12η φορά!» υποστηρίζοντας ότι από τον Σεπτέμβριο του 2023 η κυβέρνηση εξαγγέλλει επανειλημμένα την ψηφιακή καταγραφή και πρόβλεψη των εκπαιδευτικών κενών.

Όπως αναφέρει, τρία χρόνια και έντεκα εξαγγελίες αργότερα, η ψηφιακή αυτή μεταρρύθμιση εξακολουθεί να παρουσιάζεται ως μελλοντικός σχεδιασμός, παρότι είχε τεθεί ως στόχος για το σχολικό έτος 2024-2025. Μάλιστα, σχολιάζει με σκωπτικό τρόπο τη νέα ονομασία του εγχειρήματος, σημειώνοντας ότι το «μπακαλοτέφτερο» απέκτησε πλέον αγγλική ονομασία, τεχνητή νοημοσύνη και προϋπολογισμό 3,72 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ανάρτηση του Στέφανου Παραστατίδη

Από το μπακαλοτέφτερο του κ. Πιερρακάκη στο μπακαλοτέφτερο της κυρίας Ζαχαράκη χιλιάδες κενά δρόμος.

H είδηση: «Το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην ανάπτυξη του EduPlan.AI, ενός νέου συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, που θα προβλέπει τις ανάγκες σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και θα υποστηρίζει τον προγραμματισμό της στελέχωσης των σχολείων» (σχ.1). Αφού ξεσηκώθηκε το σύμπαν (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς) μετά την ανακοίνωση της Γ’ Φάσης Αναπληρωτών που αφήνει χιλιάδες κενά στα δημόσια σχολεία της χώρας (βλ. ανακοίνωση μας σύνδεσμος), τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας; Ανακοινώνει για 12η (!!!!) φορά ηλεκτρονική πλατφόρμα πλήρωσης κενών. Για 12η φορά! Από τον Σεπτέμβριο του 2023 η κυβέρνηση εξαγγέλλει επανειλημμένα την ψηφιακή καταγραφή και πρόβλεψη των εκπαιδευτικών κενών. Τρία χρόνια και έντεκα εξαγγελίες αργότερα, εξακολουθεί να υπόσχεται ως μελλοντική μεταρρύθμιση εκείνο που είχε δεσμευθεί να εφαρμόσει από το σχολικό έτος 2024–2025. Το μπακαλοτέφτερο απέκτησε στο μεταξύ αγγλική ονομασία – eduplan-, τεχνητή νοημοσύνη και προϋπολογισμό 3,72 εκατομμυρίων ευρώ. ΥΓ: Επισυνάπτω έναν σχετικό πίνακα για να καταλάβει ο καθένας τον εμπαιγμό.

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