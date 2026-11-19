Για εμπαιγμό κάνουν λόγο οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων εξαπολύοντας σφοδρή διαμαρτυρία για την υποστελέχωση των σχολείων - Ζητάνε από την Ζαχαράκη νέα φάση προσλήψεων.

Σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας στελέχωσης των σχολείων προκαλεί ο απολογισμός της Γ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Παρά τις ανακοινώσεις για χιλιάδες προσλήψεις, η πραγματική εικόνα στα σχολεία εξακολουθεί να είναι προβληματική, καθώς περισσότερα από 14.000 κενά παραμένουν ακάλυπτα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Η απόσταση ανάμεσα στις προαναγγελίες και στις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη των υπόλοιπων λειτουργικών αναγκών είναι χαρακτηριστική. Ενώ το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε συνολικά 2.820 προσλήψεις, οι αντίστοιχες προσλήψεις για τις εναπομείνασες ανάγκες ανήλθαν μόλις σε 1.816. Οι εκπαιδευτικοί μιλάνε για εμπαιγμό με το ΥΠΑΙΘΑ να προβαίνει σε διευκρινίσεις για τις 293 θέσεις που παρέμειναν κενές από τις συνολικά 3.113 θέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ).

Καθηγητής καταγγέλλει στο Dnews ότι «αυτό που συμβαίνει φέτος με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν έχει προηγούμενο. Είμαστε περίπου 40 εργασιμες ημέρες πριν από την λήξη του 1ου τετραμήνου, δηλαδή του μισού σχολικού έτους! Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν στην τρίτη φάση προσλήψεων. Ελάχιστοι οι εκπαιδευτικοί που κλήθηκαν, δεν καλύπτουν στις περισσότερες των περιπτώσεων τις πολλές και επείγουσες ανάγκες. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για ισότιμη εκπαίδευση, όταν σημαντικά εκπαιδευτικά κενά εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα, ακόμη και όταν έχει προχωρήσει σημαντικά η σχολική χρονιά;Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται ότι το σχολείο το ξεχνά. Κανένας μαθητής δεν πρέπει να στερείται την υποστήριξη που χρειάζεται επειδή δεν καλύφθηκε εγκαίρως ένα εκπαιδευτικό κενό. Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων και η Πολιτεία έχει ευθύνη να το διασφαλίζει στην πράξη, από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς»

Η εκδοχή ΥΠΑΙΘΑ για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Γ φάση

Από τις 2.006 θέσεις που αφορούσαν εκπαιδευτικούς, καλύφθηκαν οι 1.739, ενώ παρέμειναν κενές 267 θέσεις. Όπως τονίζεται από αυτές τις ακάλυπτες θέσεις, οι 220 αφορούν δασκάλους Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Όσον αφορά τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, από τις 1.107 διαθέσιμες θέσεις καλύφθηκαν οι 1.081, ενώ 26 παρέμειναν ακάλυπτες. Ειδικότερα, 23 από τις κενές θέσεις αφορούν σχολικούς νοσηλευτές και 3 εργοθεραπευτές. Το ΥΠΑΙΘΑ υποστηρίζει ότι οι θέσεις που δεν καλύφθηκαν δεν έμειναν κενές λόγω έλλειψης διαθέσιμων πιστώσεων ή αδυναμίας ολοκλήρωσης των προσλήψεων, αλλά επειδή δεν υπήρχαν υποψήφιοι που να έχουν δηλώσει τις συγκεκριμένες περιοχές ως προτιμήσεις.

553 κενά στην Παράλληλη Στήριξη στην Α΄ Αθήνας – Μόλις 3 προσλήψεις εκπαιδευτικών ΠΕ70

Την ασφυκτική κατάσταση με τα εναπομείναντα κενά στην Α Αθήνας καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί του Α΄ Σύλλογος Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε τονίζοντας ότι «ανήμερα της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η κυβέρνηση επέλεξε να ανακοινώσει τη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, αποκαλύπτοντας για ακόμη μία φορά το πραγματικό πρόσωπο της αντιεκπαιδευτικής της πολιτικής: την πλήρη απαξίωση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών και την προκλητική αδιαφορία για τις ανάγκες των δημόσιων σχολείων. Η Α΄ΔΙΠΕ Αθήνας όπως φαίνεται χαρακτηριστικά από τον παρακάτω πίνακα έδωσε για παράλληλη στήριξη 553 κενά εκπαιδευτικών. Η τελευταία στήλη δείχνει τον αριθμό προσλήψεων της Γ΄ φάσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Όσο για το ΕΕΠ-ΕΒΠ και εδώ έχουμε ελάχιστες προσλήψεις που σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών. Μια σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται εκατοντάδες παιδιά που στερούνται την αναγκαία εκπαιδευτική υποστήριξη, εκπαιδευτικοί που καλούνται να διαχειριστούν αδύνατες συνθήκες και οικογένειες που βλέπουν τα αυτονόητα δικαιώματα των παιδιών τους να μετατρέπονται σε διαρκή διεκδίκηση. Δεν πρόκειται για κάποιο λάθος στον προγραμματισμό. Δεν πρόκειται για μια ακόμη αστοχία της διοίκησης. Πρόκειται για συνειδητή πολιτική επιλογή υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του δημόσιου δωρεάν σχολείου. Μια πολιτική που αντιμετωπίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ως κόστος που πρέπει να περιοριστεί και όχι ως δικαίωμα που οφείλει να διασφαλιστεί. Δεν θα συνηθίσουμε την αδικία. Δεν θα αποδεχτούμε ένα σχολείο δύο ταχυτήτων. Δεν θα συμβιβαστούμε με την εγκατάλειψη των παιδιών και των εκπαιδευτικών.»

Ανατολική Αττική: «Η κοροϊδία πάει σύννεφο! Σταγόνα στον ωκεανό οι προσλήψεις της Γ΄ φάσης»

Στα κάγκελα και οι εκπαιδευτικοί του Συλλόγου ΠΕ Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης» που καταγγέλλουν ότι «την ώρα που πλησιάζουν Χριστούγεννα και στους Συλλόγους Διδασκόντων πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό ενός δύσκολου Α΄ τριμήνου στα σχολεία, που χαρακτηρίστηκε από τεράστια υποστελέχωση του δημόσιου σχολείου, το Υπουργείο προχώρησε στη Γ΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών για να καλύψει... το 12% των πάνω από 16.000 κενών πανελλαδικά! Στη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής από τα 658 κενά έγιναν 57 προσλήψεις και 0 στην ειδική αγωγή. Στον Σύλλογο μας «Ο Σωκράτης» από τα 240 κενά κάλυψαν μόνο τα 20, μηδέν στην παράλληλη στήριξη, μηδέν στα τμήματα ένταξης, μηδέν ΖΕΠ ! Μόνο στον Σύλλογό μας χάνονται 5.280 διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα από όλη την Ελλάδα που δείχνει ότι οι χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες των μαθητών μας, οι χιλιάδες συνάδελφοι που παραμένουν στην αβεβαιότητα αδυνατώντας να προγραμματίσουν στοιχειωδώς τη ζωή τους, για το Υπουργείο και την Κυβέρνηση που φέρουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη, είναι απλά αριθμοί στο excel για να μπορεί να «βγαίνει» ο πολεμικός λογαριασμός που τον φορτώνεται ο λαός. Καμία οικογένεια που αγωνιά για τη μόρφωση των παιδιών της, κανένας εκπαιδευτικός, μόνιμος ή αναπληρωτής, να μην αποδεχτεί αυτήν την κατάσταση. Δεν είναι της “μοίρας μας γραφτό” να μετράμε διαρκώς “χασούρα” από τις ανάγκες μας για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα. Τώρα να σημάνει ξεσηκωμός!»

Γ΄ φάση προσλήψεων: Μόλις 41 φιλόλογοι στην Ειδική Αγωγή για 722 κενά

Aίσθηση προκαλεί η επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Αναπληρωτών Φιλολόγων (ΣΑΦ) που σημειώνει ότι η πολυδιαφημισμένη Γ΄ φάση, η οποία είχε παρουσιαστεί ως σημαντική παρέμβαση για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, προκάλεσε, σύμφωνα με τον Σύλλογο, βαθιά απογοήτευση στον κλάδο των φιλολόγων ΠΕ02. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για περίπου 1.000 κενά φιλολόγων σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή, υπογραμμίζοντας ότι στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται καν οι νέες γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί το τελευταίο διάστημα και δημιουργούν πρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που παραθέτει ο ΣΑΦ για την Ειδική Αγωγή. Σύμφωνα με την επιστολή διαμαρτυρίας, από τα 722 ακάλυπτα κενά φιλολόγων που είχαν απομείνει ήδη μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων, στη Γ΄ φάση πραγματοποιήθηκαν μόλις 41 προσλήψεις ΠΕ02 Ειδικής Αγωγής σε ολόκληρη τη χώρα! Πρόκειται για έναν αριθμό που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε κατ' ελάχιστο το τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής, τα Τμήματα Ένταξης και η Παράλληλη Στήριξη.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο ΣΑΦ αναφέρει ως παράδειγμα τη Δυτική Αττική, όπου, παρά τα δεκάδες καταγεγραμμένα κενά φιλολόγων στην Παράλληλη Στήριξη και στα Τμήματα Ένταξης, πραγματοποιήθηκε μόλις μία πρόσληψη φιλολόγου Ειδικής Αγωγής. Αντίστοιχα, σε ολόκληρες περιφέρειες, όπως η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, οι προσλήψεις φιλολόγων Ειδικής Αγωγής ήταν μηδενικές ή μονοψήφιες. Στη Γενική Εκπαίδευση δεν καλύφθηκαν ούτε τα μισά από τα κενά στη Δυτική Αττική

Προβληματική χαρακτηρίζει ο Σύλλογος και την εικόνα στη Γενική Εκπαίδευση, όπου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 280 προσλήψεις φιλολόγων που δεν επαρκούν ια την κάλυψη των εναπομεινάντων κενών στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και πάλι η Δυτική Αττική. Από τα 27 καταγεγραμμένα κενά φιλολόγων Γενικής Παιδείας καλύφθηκαν μόλις τα 9, αφήνοντας τα υπόλοιπα 18 κενά χωρίς εκπαιδευτικό.

Τα ερωτήματα του ΣΑΦ προς το Υπουργείο Παιδείας

Ο Σύλλογος θέτει σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, ζητώντας απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ.

Πώς μπορεί να γίνεται λόγος για ομαλή λειτουργία των Γυμνασίων και των Λυκείων, όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου, υπάρχουν περίπου 1.000 κενά φιλολόγων και οι προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψή τους;

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τις χαμένες διδακτικές ώρες και την απουσία της αναγκαίας ψυχοκοινωνικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών που περιμένουν από τον Σεπτέμβριο έναν φιλόλογο στην Παράλληλη Στήριξη ή τη στελέχωση του Τμήματος Ένταξης;

Για πόσο ακόμη θα παραμένουν οι αναπληρωτές φιλόλογοι σε καθεστώς αβεβαιότητας, περιμένοντας προσλήψεις, ενώ οι ανάγκες των σχολείων εξακολουθούν να είναι μεγάλες;

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους αναπληρωτές φιλολόγους που έχουν επενδύσει χρόνο, κόπο και χρήματα για την εξειδίκευσή τους στην Ειδική Αγωγή, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς επαγγελματικής αβεβαιότητας, αναμένοντας μια νέα ευκαιρία πρόσληψης. Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων δεν περιορίζεται στην καταγραφή των προβλημάτων, αλλά διατυπώνει συγκεκριμένα αιτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, απαιτεί:

Άμεση καταγραφή και δημοσιοποίηση όλων των πραγματικών κενών φιλολόγων ΠΕ02, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή, συμπεριλαμβανομένων των νέων γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί και δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες.

Άμεση διενέργεια έκτακτης νέας φάσης προσλήψεων αναπληρωτών φιλολόγων, με στόχο την πλήρη κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), στα Τμήματα Ένταξης και στην Παράλληλη Στήριξη, καθώς και των εναπομεινάντων κενών στη Γενική Εκπαίδευση.

«Η υπομονή εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών εξαντλήθηκε. Η δημόσια εκπαίδευση και η Ειδική Αγωγή δεν είναι πολυτέλεια, είναι συνταγματικό δικαίωμα» καταλήγει ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων.

ΕΛΑΣ: Αναθέσεις εκατομμυρίων αντί προσλήψεις αναπληρωτών

Θέση για την κατάσταση που επικρατεί με τα χιλιάδες κενά στα σχολεία παίρνει και η ΕΛΑΣ με τον Τομέα Παιδείας να αποδίδει ευθύνες στην ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ για απευθείας αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες όπως το πρόγραμμα «χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης» την ώρα που οι πιστώσεις για την στελέχωση των τάξεων είναι περιορισμένες. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «Για ακόμη μία φορά, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες και γονείς γινόμαστε μάρτυρες της ίδιας κυνικής και προκλητικής κυβερνητικής πολιτικής. Την ώρα που τα σχολεία στενάζουν από συγχωνεύσεις τμημάτων και σχεδόν 15.000 ακάλυπτα κενά, κυρίως στην Ειδική Αγωγή, το Υπουργείο Παιδείας προσλαμβάνει μόλις 2.820 εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, ενώ οι πολυδιαφημισμένες 45.000 διαθέσιμες πιστώσεις παραμένουν στα συρτάρια.

Όμως, πιστώσεις διατίθενται αφειδώς όταν πρόκειται για αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως το έργο ύψους 4 εκατ. ευρώ για πρόγραμμα «χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης». Η ανάδοχος ιδιωτική εταιρεία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό του προγράμματος, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, απαξιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ρόλο των στελεχών εκπαίδευσης και των φορέων επιστημονικής υποστήριξης. Και, βέβαια, μέρος των 4 εκατ. θα διατεθούν στο «μάρκετινγκ και σε εκθέσεις για την προβολή του προγράμματος. Η υπονόμευση των κρατικών υπηρεσιών με την ανεξέλεγκτη κυριαρχία των εξωτερικών συμβούλων στη δημόσια διοίκηση, που εδραιώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας, εισέρχεται δυναμικά και στο Υπουργείο Παιδείας. Η επιλογή αυτή είναι βαθιά πολιτική και ιδεολογική.»

Και συνεχίζει η ΕΛΑΣ κάνοντας λόγο για συνειδητή αδιαφορία και υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «πσω από την αδιαφορία για το δημόσιο σχολείου και τις ακριβοπληρωμένες συμβάσεις σε ιδιώτες κρύβονται η εμπορευματοποίηση της δημόσιας παιδείας, με τη μεταφορά πολύτιμων κρατικών πόρων από τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων στα ταμεία ιδιωτικών συμφερόντων.

Η συστηματική απαξίωση της τεχνογνωσίας του δημοσίου, αγνοώντας επιδεικτικά την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, την παιδαγωγική εμπειρία του δυναμικού της δημόσιας εκπαίδευσης και επιλέγοντας τις «έτοιμες λύσεις της αγοράς». Η εργασιακή ομηρία των αναπληρωτών, οι οποίοι παραμένουν αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα, την ακρίβεια και τον εμπαιγμό των «φάσεων» πρόσληψης.»

Μάλιστα η ΕΛΑΣ απαιτεί αμεση πρόσληψη αναπληρωτών για την πλήρη κάλυψη όλων των κενών σε Γενική Παιδεία και Ειδική Αγωγή, μαζικούς μόνιμους διορισμούς, ώστε να μπει οριστικό τέλος στην ελαστική εργασία και να αποκτήσει το εκπαιδευτικό σύστημα την αυτονόητη οφειλόμενη σταθερότητα. Κατάργηση των πελατειακών αναθέσεων σε ιδιώτες και διάθεση κάθε ευρώ αποκλειστικά για τις ανάγκες των σχολείων και των υποδομών τους. Τονίζει μάλιστα ότι «η δημόσια παιδεία δεν είναι πεδίο κερδοφορίας. Ανήκει στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και ολόκληρη την κοινωνία.»