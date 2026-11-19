Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του.

Στο νοσοκομείο παραμένει ο ηθοποιός Δημήτρης Καλλιβωκάς, έπειτα από πτώση στο σπίτι του, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ηθοποιός αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας.

Το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, ο γιατρός του ηθοποιού, ο κύριος Ανδρέας Στρατής, μίλησε και πάλι στην εκπομπή «Το πρωινό», μεταφέροντας την κατάσταση της υγείας του σπουδαίου ηθοποιού.

Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Καλλιβωκά

Ο κ. Στρατής, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν παρατηρείται κάποια νευρολογική εξέλιξη, με τον εγκέφαλο του ηθοποιού να είναι, ανενεργός, όπως ανέφερε ο ίδιος.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η ηλικία του ηθοποιού ενδέχεται να επηρεάζει την κατάσταση:

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«Έχουμε μία ακτινολογική και απεικονιστική βελτίωση σε ό,τι αφορά το αιμάτωμα στον εγκέφαλό του, αλλά νευρολογικά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, έχουμε μία στασιμότητα. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλός του παραμένει ακόμη ανενεργός… Χρονικός ορίζοντας δεν υπάρχει, αλλά όσο περνάνε οι μέρες μετά την παύση της καταστολής και δεν έχουμε κάποια νευρολογική εξέλιξη, τα πράγματα δυσκολεύουν. Δεν είναι σε καταστολή, δεν έχει αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Πρέπει να ελπίζουμε στο να αντιδράσει ο εγκέφαλός του. Η ηλικία του δεν είναι σύμμαχος».

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