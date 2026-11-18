«Νιώθω ότι με αναγνωρίζει, προσπαθεί να αντιδράσει κινώντας το χέρι του», δήλωσε η σύζυγός του.

Για περισσότερο από 1,5 χρόνο, ο Στάθης Μαντζώρος δίνει την προσωπική του μάχη για την υγεία του, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό» έγινε γνωστό ότι ο γνωστός ηθοποιός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο του, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον, ενώ αντιδρά σε ορισμένα ερεθίσματα.

Η σύζυγός του, Αντωνία Καλαντζή, μίλησε στην εκπομπή αποκαλύπτοντας τα νεότερα για την υγεία του.

Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο Στάθης Μαντζώρος

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η δημοσιογράφος της εκπομπής, ο ηθοποιός θα επιστρέψει στο σπίτι του έπειτα από 17 μήνες, ενώ αναμένεται να αφαιρεθεί και η τραχειοστομία.

Η σύζυγός του αναφέρει:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο Στάθης ξεπέρασε την λοίμωξη που είχε τελευταία, σήμερα πρόκειται να βγούμε από το νοσοκομείο και να πάμε στο σπίτι. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με φυσικοθεραπείες, λογοθεραπείες για να βγει η τραχειοστομία και να πάμε σε κέντρο αποκατάστασης. Ο Στάθης δίνει την μάχη του εδώ και 17 μήνες. Νιώθω ότι με αναγνωρίζει, προσπαθεί να αντιδράσει κινώντας τα χέρια του όταν του μιλάω και όταν τον βάζω να ακούει και να βλέπει βιντεάκια με τα παιδιά μας. Θέλω πολύ να δει τα παιδιά μας. Δεν τον έχουν δει όλους αυτούς τους μήνες… Είναι μεγάλο το κόστος στο σπίτι αλλά ακόμα μεγαλύτερο είναι το κόστος για ένα κέντρο αποκατάσταση. Ευχαριστώ τον κόσμο και όλους τους ηθοποιούς που στέκονται δίπλα μας όλο αυτό το δύσκολο διάστημα για εμάς. Εύχομαι και προσεύχομαι να τελειώσει όλο αυτό το κακό όνειρο και να είναι ο Στάθης πάλι κοντά μας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmy80may84c9?integrationId=40599y14juihe6ly}